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База сборной Японии на ЧМ-2018 будет располагаться в Казани

Сборная Японии во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в Казани, информирует "Матч ТВ".

Напомним, команда Японии сумели с первого места в азиатской зоне квалифицироваться на ЧМ-2018.
Теги: Сборная Японии
Сегодня, 12:27
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