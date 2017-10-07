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Сергей Силкин: логично, что Хохлову поручили возглавить "Динамо"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал отставку Юрия Калитвинцева с поста главного тренера бело-голубых.

"Увольнение Юрия Калитвинцева не является неожиданностью. Всё к этому шло. Результат, который показывала команда, заставил принять такое решение. Отставка Калитвинцева должна встряхнуть команду.

Мне очень жаль Юрия Николаевича, отношусь к нему с большим уважением. Это квалифицированный тренер. Но ему не удалось удачно стартовать в РФПЛ. С чем связаны плохие результаты команды? Была провалена селекционная работа. Те футболисты, которые прибыли в "Динамо", не усилили команду. Только один Самба Соу занял место в основном составе и что-то собой представляет. Остальные не соответствуют уровню Премьер-Лиги.

Что будет с "Динамо"? Логично, что Дмитрию Хохлову поручили возглавить команду. Он знает всю молодёжь, всех футболистов, весь тренировочный процесс. Ситуация похожа на ту, когда я возглавлял молодёжную команду и после увольнения Миодрага Божовича стал тренировать основной состав.

Надеюсь, "Динамо" справится с теми проблемами, которые есть сейчас. Тем более впереди матчи с командами, где необходимо брать максимальное количество очков", - цитирует Силкина "Чемпионат".
Теги: Динамо Силкин
Сегодня, 12:53
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№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:12) #
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Странное решение. Тренера который вывел команду в РФПЛ убрали, а тренера который отправил команду в ФНЛ в прошлом году, вернули. Нужно было Анчелотти уговаривать пока свободен.
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: stas0409 (Сегодня, 13:55) #
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Регистрация: 7.10.2017
№3 Написал: interested (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Логичный выбор. "Динамо", вперёд! smile
Регистрация: 18.10.2013
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 13:30) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
физрука на физрука заменили,какой смысл?
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Lacan (Сегодня, 13:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Удачи Хохлову, хотя я не уверен, что у него получится!
Регистрация: 27.09.2011
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