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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Силкин: логично, что Хохлову поручили возглавить "Динамо"
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал отставку Юрия Калитвинцева с поста главного тренера бело-голубых.
"Увольнение Юрия Калитвинцева не является неожиданностью. Всё к этому шло. Результат, который показывала команда, заставил принять такое решение. Отставка Калитвинцева должна встряхнуть команду.
Мне очень жаль Юрия Николаевича, отношусь к нему с большим уважением. Это квалифицированный тренер. Но ему не удалось удачно стартовать в РФПЛ. С чем связаны плохие результаты команды? Была провалена селекционная работа. Те футболисты, которые прибыли в "Динамо", не усилили команду. Только один Самба Соу занял место в основном составе и что-то собой представляет. Остальные не соответствуют уровню Премьер-Лиги.
Что будет с "Динамо"? Логично, что Дмитрию Хохлову поручили возглавить команду. Он знает всю молодёжь, всех футболистов, весь тренировочный процесс. Ситуация похожа на ту, когда я возглавлял молодёжную команду и после увольнения Миодрага Божовича стал тренировать основной состав.
Надеюсь, "Динамо" справится с теми проблемами, которые есть сейчас. Тем более впереди матчи с командами, где необходимо брать максимальное количество очков", - цитирует Силкина "Чемпионат".
"Увольнение Юрия Калитвинцева не является неожиданностью. Всё к этому шло. Результат, который показывала команда, заставил принять такое решение. Отставка Калитвинцева должна встряхнуть команду.
Мне очень жаль Юрия Николаевича, отношусь к нему с большим уважением. Это квалифицированный тренер. Но ему не удалось удачно стартовать в РФПЛ. С чем связаны плохие результаты команды? Была провалена селекционная работа. Те футболисты, которые прибыли в "Динамо", не усилили команду. Только один Самба Соу занял место в основном составе и что-то собой представляет. Остальные не соответствуют уровню Премьер-Лиги.
Что будет с "Динамо"? Логично, что Дмитрию Хохлову поручили возглавить команду. Он знает всю молодёжь, всех футболистов, весь тренировочный процесс. Ситуация похожа на ту, когда я возглавлял молодёжную команду и после увольнения Миодрага Божовича стал тренировать основной состав.
Надеюсь, "Динамо" справится с теми проблемами, которые есть сейчас. Тем более впереди матчи с командами, где необходимо брать максимальное количество очков", - цитирует Силкина "Чемпионат".
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