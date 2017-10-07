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"Динамо" официально объявило об изменениях в тренерском штабе

Футбольный клуб "Динамо-Москва" сообщил, что в составе тренерского штаба основной и молодежной команд произошли изменения.

Юрий Калитвинцев покидает пост главного тренера команды "Динамо" по обоюдному согласию сторон. С 7 октября его заменит Дмитрий Хохлов, ранее руководивший молодежным "Динамо".

Срок действия его договора будет рассчитан до конца сезона 2017/18 г. При условии выполнения поставленных задач этот контракт может быть пролонгирован. В свою очередь Дмитрия Хохлова сменит Николай Ковардаев, трудившийся в Академии "Динамо" им. Л.И.Яшина.

Вместе Юрием Калитвинцевым покидают "Динамо" его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский. В новый тренерский штаб Дмитрия Хохлова войдут его помощники Юрий Никифоров и Евгений Плотников. Также ближайшие дни будет сформирован тренерский штаб молодежной команды "Динамо".

ФК "Динамо"
Теги: Динамо
Сегодня, 12:57
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№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:02) #
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