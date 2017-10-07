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Евгений Муравьев: встретились с Калитвинцевым и пришли к обоюдному решению

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев прокомментировал смену главного тренера команды.

"У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления "Динамо" в РФПЛ, необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом", - передает слова функционера официальный сайт бело-голубых.

Напомним, "Динамо" до конца сезона возглавит Дмитрий Хохлов.
Теги: Муравьев Калитвинцев Динамо
Сегодня, 13:08
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№1 Написал: Lacan (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Муравьёва тоже надо было увольнять- пустое место для Динамо!
Регистрация: 27.09.2011
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