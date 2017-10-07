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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Джанлуиджи Буффон: раньше мы играли с энтузиазмом, но после поражения от Испании мы утратили уверенность в себе
Евгений Муравьев: встретились с Калитвинцевым и пришли к обоюдному решению
Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев прокомментировал смену главного тренера команды.
"У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления "Динамо" в РФПЛ, необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом", - передает слова функционера официальный сайт бело-голубых.
Напомним, "Динамо" до конца сезона возглавит Дмитрий Хохлов.
"У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления "Динамо" в РФПЛ, необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом", - передает слова функционера официальный сайт бело-голубых.
Напомним, "Динамо" до конца сезона возглавит Дмитрий Хохлов.
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