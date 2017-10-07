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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Джанлуиджи Буффон: раньше мы играли с энтузиазмом, но после поражения от Испании мы утратили уверенность в себе
Джанлуиджи Буффон: раньше мы играли с энтузиазмом, но после поражения от Испании мы утратили уверенность в себе
Олег Кононов: мое впечатление, что чемпионат России стал сложнее
Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов рассказал о том, чем будем заниматься команда во время паузы на матчи сборных.
"План такой же, как был в прошлую паузу, — будем чередовать двухразовые тренировки с одноразовыми. Нагрузка будет достаточно высокой, но это нужно, потому что впереди очень серьезные отрезок, надо хорошо подготовиться. Решили воздержаться от матчей, провести между собой спарринг-игры, где будем ставить тактические задачи в каждом отрезке из проведенного времени на поле.
Надеюсь, что за это время мы подтянем функциональные качества Олега Иванова. Ждем, что он будет готов и начнет играть.
Мое впечатление, что чемпионат стал сложнее. Команды достаточно усилились, даже те, которые вышли из первой лиги в высшую. Эти команды очень серьезную конкуренцию создают.
В этом году просто так ни у какого соперника не выиграешь. Сложно будет играть на протяжении всего чемпионата. Каждая команда ставит задачу и борется до последних секунд", - цитирует Кононова официальный сайт "Ахмата".
"План такой же, как был в прошлую паузу, — будем чередовать двухразовые тренировки с одноразовыми. Нагрузка будет достаточно высокой, но это нужно, потому что впереди очень серьезные отрезок, надо хорошо подготовиться. Решили воздержаться от матчей, провести между собой спарринг-игры, где будем ставить тактические задачи в каждом отрезке из проведенного времени на поле.
Надеюсь, что за это время мы подтянем функциональные качества Олега Иванова. Ждем, что он будет готов и начнет играть.
Мое впечатление, что чемпионат стал сложнее. Команды достаточно усилились, даже те, которые вышли из первой лиги в высшую. Эти команды очень серьезную конкуренцию создают.
В этом году просто так ни у какого соперника не выиграешь. Сложно будет играть на протяжении всего чемпионата. Каждая команда ставит задачу и борется до последних секунд", - цитирует Кононова официальный сайт "Ахмата".
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