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Олег Кононов: мое впечатление, что чемпионат России стал сложнее

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов рассказал о том, чем будем заниматься команда во время паузы на матчи сборных.

"План такой же, как был в прошлую паузу, — будем чередовать двухразовые тренировки с одноразовыми. Нагрузка будет достаточно высокой, но это нужно, потому что впереди очень серьезные отрезок, надо хорошо подготовиться. Решили воздержаться от матчей, провести между собой спарринг-игры, где будем ставить тактические задачи в каждом отрезке из проведенного времени на поле.

Надеюсь, что за это время мы подтянем функциональные качества Олега Иванова. Ждем, что он будет готов и начнет играть.

Мое впечатление, что чемпионат стал сложнее. Команды достаточно усилились, даже те, которые вышли из первой лиги в высшую. Эти команды очень серьезную конкуренцию создают.

В этом году просто так ни у какого соперника не выиграешь. Сложно будет играть на протяжении всего чемпионата. Каждая команда ставит задачу и борется до последних секунд", - цитирует Кононова официальный сайт "Ахмата".
Теги: Кононов Ахмат
Сегодня, 13:30
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