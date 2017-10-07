Два матча Кубка Франции отменены из-за убийства игрока

Два матча пятого раунда Кубка Франции перенесены на неделю из-за смерти игрока "Гриньи ЮС" Муди Силлы.Встречи "Гриньи ФК" - "Мант" и "Гриньи ЮС" — "Нантер" должны были состояться 7 октября.Силла вместе с братом были убиты 5 октября после выстрелов неизвестного. Позже полиция арестовала стрелявшего. Организаторы Кубка Франции перенесли матчи, предоставив время родственникам и друзьям почтить память погибших. На момент смерти игроку было 28 лет.