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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Два матча Кубка Франции отменены из-за убийства игрока
Два матча пятого раунда Кубка Франции перенесены на неделю из-за смерти игрока "Гриньи ЮС" Муди Силлы.
Встречи "Гриньи ФК" - "Мант" и "Гриньи ЮС" — "Нантер" должны были состояться 7 октября.
Силла вместе с братом были убиты 5 октября после выстрелов неизвестного. Позже полиция арестовала стрелявшего. Организаторы Кубка Франции перенесли матчи, предоставив время родственникам и друзьям почтить память погибших. На момент смерти игроку было 28 лет.
Встречи "Гриньи ФК" - "Мант" и "Гриньи ЮС" — "Нантер" должны были состояться 7 октября.
Силла вместе с братом были убиты 5 октября после выстрелов неизвестного. Позже полиция арестовала стрелявшего. Организаторы Кубка Франции перенесли матчи, предоставив время родственникам и друзьям почтить память погибших. На момент смерти игроку было 28 лет.
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