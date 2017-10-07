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Дмитрий Хохлов: не думаю, что Дзюбу специально "прокатывают" мимо сборной

Новый тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказал мнение по поводу отсутствия нападающего Артемы Дзюбы в составе национальной команды.

"Не считаю, что его специально "прокатывают" мимо сборной. До чемпионата мира остается время. В составе будут еще изменения.

Не думаю, что Черчесов принял решение по Дзюбе, сделав выводы из старта сезона. Понятно, что Артем выходит на поле нечасто.

Дзюба не вызывается в сборную из-за скандального поста в Instagram? Тогда можно и Кокорина сюда приплести. Он же фотографировался вместе с Дзюбой. Все-таки Черчесов профессионал в своем деле и отодвигает эмоции на второй план", - цитирует Хохлова RT.
Теги: Хохлов Дзюба Сборная России
Сегодня, 13:50
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