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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Хохлов: не думаю, что Дзюбу специально "прокатывают" мимо сборной
Новый тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказал мнение по поводу отсутствия нападающего Артемы Дзюбы в составе национальной команды.
"Не считаю, что его специально "прокатывают" мимо сборной. До чемпионата мира остается время. В составе будут еще изменения.
Не думаю, что Черчесов принял решение по Дзюбе, сделав выводы из старта сезона. Понятно, что Артем выходит на поле нечасто.
Дзюба не вызывается в сборную из-за скандального поста в Instagram? Тогда можно и Кокорина сюда приплести. Он же фотографировался вместе с Дзюбой. Все-таки Черчесов профессионал в своем деле и отодвигает эмоции на второй план", - цитирует Хохлова RT.
"Не считаю, что его специально "прокатывают" мимо сборной. До чемпионата мира остается время. В составе будут еще изменения.
Не думаю, что Черчесов принял решение по Дзюбе, сделав выводы из старта сезона. Понятно, что Артем выходит на поле нечасто.
Дзюба не вызывается в сборную из-за скандального поста в Instagram? Тогда можно и Кокорина сюда приплести. Он же фотографировался вместе с Дзюбой. Все-таки Черчесов профессионал в своем деле и отодвигает эмоции на второй план", - цитирует Хохлова RT.
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