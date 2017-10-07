Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Роман Широков будет советником, а не спортивным директором "Динамо"

Бывший футболист сборной России Роман Широков не будет спортивным директором московского "Динамо", передает "Чемпионат".

Специалист будет консультировать клуб по вопросам компетенции спортивного директора, оставаясь советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Владимира Стржалковского.
Теги: Широков Динамо
Сегодня, 13:53
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
очередная блатная придуманная должность для выкачки бабла
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Это равносильно тому, что взять бывшего слесаря шестого разряда, а ныне пенсионера советником внешнего управляющего заводом.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: interested (Сегодня, 14:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Роман плохого не посоветует.
Регистрация: 18.10.2013
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:26) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Зачем эта должность? проще говоря - наxyя?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:17) #
  • +1
  •  (3)
online

Советовать - не мешки ворочать.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 14:03) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
хер пойми...зачем он нужен, советчик издалека? прибавка к зарплате видимо...
Регистрация: 13.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.