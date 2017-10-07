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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
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Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
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Джанлуиджи Буффон: раньше мы играли с энтузиазмом, но после поражения от Испании мы утратили уверенность в себе
Джанлуиджи Буффон: раньше мы играли с энтузиазмом, но после поражения от Испании мы утратили уверенность в себе
СМИ: Роман Широков будет советником, а не спортивным директором "Динамо"
Бывший футболист сборной России Роман Широков не будет спортивным директором московского "Динамо", передает "Чемпионат".
Специалист будет консультировать клуб по вопросам компетенции спортивного директора, оставаясь советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Владимира Стржалковского.
Специалист будет консультировать клуб по вопросам компетенции спортивного директора, оставаясь советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Владимира Стржалковского.
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