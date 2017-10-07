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Тренер сборной Хорватии Чачич покинул свой пост перед решающим матчем с Украиной

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич покидает свой пост, сообщает Jutarnij List. В ближайшее время будет назначен другой специалист.

Руководство Хорватского футбольного союза после ничьей с Финляндией (1:1) обеспокоилось возможным непопаданием на ЧМ-2018 даже через стыковые матчи, поэтому решило отправить Чачича в отставку.
Теги: Сборная Хорватии Сборная Украины
Сегодня, 14:50
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