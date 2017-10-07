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Неймар попросил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Неймар обратился в УЕФА с просьбой исключить "Барселону" из Лиги чемпионов, сообщает AS.

Адвокаты футболиста посоветовали ему так поступить из-за того, что каталонцы до сих пор не выплатили ему 26 миллионов евро в виде бонуса за продление контракта с сине-гранатовыми. Бразилец подписал с каталонским клубом новое соглашение в прошлом году. Контракт футболиста с каталонцами был рассчитан до лета 2021 года.

СЭ
Теги: Неймар Барселона
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№2 Написал: stas0409 (Сегодня, 16:33) #
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 14:59) #
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