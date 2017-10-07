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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
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Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
Неймар попросил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов
Нападающий "ПСЖ" Неймар обратился в УЕФА с просьбой исключить "Барселону" из Лиги чемпионов, сообщает AS.
Адвокаты футболиста посоветовали ему так поступить из-за того, что каталонцы до сих пор не выплатили ему 26 миллионов евро в виде бонуса за продление контракта с сине-гранатовыми. Бразилец подписал с каталонским клубом новое соглашение в прошлом году. Контракт футболиста с каталонцами был рассчитан до лета 2021 года.
СЭ
Адвокаты футболиста посоветовали ему так поступить из-за того, что каталонцы до сих пор не выплатили ему 26 миллионов евро в виде бонуса за продление контракта с сине-гранатовыми. Бразилец подписал с каталонским клубом новое соглашение в прошлом году. Контракт футболиста с каталонцами был рассчитан до лета 2021 года.
СЭ
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