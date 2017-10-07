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"Енисей" Дмитрия Аленичева обыграл "Химки"

"Енисей" выиграл у "Химок" в матче 17-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ

17 тур

"Енисей" - "Химки" 4:1

Голы: Кутьин, 42, Тюнин, 45+1, Козлов, 52, Чичерин, 56, Рожков, 79

"Енисей": Филиппов, Рожков (Комков, 81), Чичерин, Васильев, Фатуллаев, Иванов, Семакин, Сердеров (Харитонов, 73), Камеш, Козлов, Кутьин (Исаев, 65)

"Химки": Исупов, Малания, Заика, Лапин (Кузьмичёв, 67), Лисинков, Шумских, Тюнин, Яковлев, Батов, Мостовой (Петрусев, 56), Радченко (Титов, 76)

Предупреждения: Яковлев, 19, Чичерин, 59, Камеш, 60, Лисинков, 67, Радченко, 73, Кузьмичёв, 74
Теги: Енисей Химки
Сегодня, 15:07
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