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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
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Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
"Енисей" Дмитрия Аленичева обыграл "Химки"
"Енисей" выиграл у "Химок" в матче 17-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ
17 тур
"Енисей" - "Химки" 4:1
Голы: Кутьин, 42, Тюнин, 45+1, Козлов, 52, Чичерин, 56, Рожков, 79
"Енисей": Филиппов, Рожков (Комков, 81), Чичерин, Васильев, Фатуллаев, Иванов, Семакин, Сердеров (Харитонов, 73), Камеш, Козлов, Кутьин (Исаев, 65)
"Химки": Исупов, Малания, Заика, Лапин (Кузьмичёв, 67), Лисинков, Шумских, Тюнин, Яковлев, Батов, Мостовой (Петрусев, 56), Радченко (Титов, 76)
Предупреждения: Яковлев, 19, Чичерин, 59, Камеш, 60, Лисинков, 67, Радченко, 73, Кузьмичёв, 74
ФНЛ
17 тур
"Енисей" - "Химки" 4:1
Голы: Кутьин, 42, Тюнин, 45+1, Козлов, 52, Чичерин, 56, Рожков, 79
"Енисей": Филиппов, Рожков (Комков, 81), Чичерин, Васильев, Фатуллаев, Иванов, Семакин, Сердеров (Харитонов, 73), Камеш, Козлов, Кутьин (Исаев, 65)
"Химки": Исупов, Малания, Заика, Лапин (Кузьмичёв, 67), Лисинков, Шумских, Тюнин, Яковлев, Батов, Мостовой (Петрусев, 56), Радченко (Титов, 76)
Предупреждения: Яковлев, 19, Чичерин, 59, Камеш, 60, Лисинков, 67, Радченко, 73, Кузьмичёв, 74
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