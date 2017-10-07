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Александр Кокорин и Федор Смолов выйдут в стартовом составе сборной России

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Южной Кореи.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Кузяев, Ан. Миранчук, Ерохин, Самедов, Жирков, Кокорин, Смолов.
Теги: Сборная России Сборная Южной Кореи
Сегодня, 16:03
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№8 Написал: stas0409 (Сегодня, 16:29) #
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online

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Регистрация: 7.10.2017
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:29) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
возможно Кока с Федей будут местами меняться, с центра на фланги...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Сибирь»
У корейцев будет в составе страшный Сон Конифея?
Ну, а этот кошмарный состав нашей сборной .....без комм.

горец сам то какими мыслями вооружился, ставя этот состав, сам то он хоть понимает? Логика или план есть какой? Как минимум половина сплошные Антоны.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
На позициях бровочников, где должны пахать все 90 минут выходят 40 летние игроки. Круто. Где Марио?


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 16:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Антон Миранчук? а,не более скажем так крутой Алексей?
Регистрация: 17.03.2008
№3 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:20) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Жирков который в Зените завершил карьеру в сборной в основе.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:14) #
  • -3
  •  (5)

Васин в составе значит сливай воду! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 16:14) #
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  •  (7)

опять васин и конифей, где лунев?
Регистрация: 19.06.2017
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