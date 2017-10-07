Марсело Брозович не поможет Хорватии в матче с Украиной

Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович пропустит последний матч группового квалификационного раунда ЧМ-2018 с Украиной, сообщает пресс-служба хорватского футбольного союза. У футболиста выявлены мышечные проблемы.Также под вопросом находится участие форварда "Ювентуса" Марио Манджукича.Накануне Манджукич отыграл 86 минут в матче с Финляндией (1:1). После игры у нападающего были выявлены проблемы с лодыжкой.