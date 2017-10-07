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Марсело Брозович не поможет Хорватии в матче с Украиной

Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович пропустит последний матч группового квалификационного раунда ЧМ-2018 с Украиной, сообщает пресс-служба хорватского футбольного союза. У футболиста выявлены мышечные проблемы.

Также под вопросом находится участие форварда "Ювентуса" Марио Манджукича.

Накануне Манджукич отыграл 86 минут в матче с Финляндией (1:1). После игры у нападающего были выявлены проблемы с лодыжкой.
Теги: Манджукич Сборная Хорватии Сборная Украины
Сегодня, 16:07
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