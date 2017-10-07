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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
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Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
Марсело Брозович не поможет Хорватии в матче с Украиной
Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович пропустит последний матч группового квалификационного раунда ЧМ-2018 с Украиной, сообщает пресс-служба хорватского футбольного союза. У футболиста выявлены мышечные проблемы.
Также под вопросом находится участие форварда "Ювентуса" Марио Манджукича.
Накануне Манджукич отыграл 86 минут в матче с Финляндией (1:1). После игры у нападающего были выявлены проблемы с лодыжкой.
Также под вопросом находится участие форварда "Ювентуса" Марио Манджукича.
Накануне Манджукич отыграл 86 минут в матче с Финляндией (1:1). После игры у нападающего были выявлены проблемы с лодыжкой.
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