Амаду Диавара: Яя Туре - мой кумир

Полузащитник "Наполи" Амаду Диавара рассказал, что полузащитник Яя Туре из "Манчестер Сити" - его кумир."Мой футбольный кумир – Яя Туре. Мне нравится его техника, его видение игры. С большим волнением жду таких игр. Но при этом я совершенно расслаблен, потому что мне нравятся такого рода матча", - цитирует футболиста пресс-служба клуба.