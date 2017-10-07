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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Амаду Диавара: Яя Туре - мой кумир
Полузащитник "Наполи" Амаду Диавара рассказал, что полузащитник Яя Туре из "Манчестер Сити" - его кумир.
"Мой футбольный кумир – Яя Туре. Мне нравится его техника, его видение игры. С большим волнением жду таких игр. Но при этом я совершенно расслаблен, потому что мне нравятся такого рода матча", - цитирует футболиста пресс-служба клуба.
"Мой футбольный кумир – Яя Туре. Мне нравится его техника, его видение игры. С большим волнением жду таких игр. Но при этом я совершенно расслаблен, потому что мне нравятся такого рода матча", - цитирует футболиста пресс-служба клуба.
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