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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексис Санчес за 20 млн фунтов может перейти в "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" по-прежнему заинтересован в услугах форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Daily Mail.
Во время зимнего трансферного окна "горожане" снова сделают предложение о переходе форварда. Они готовы заплатить 20 миллионов фунтов стерлингов. Летом "Сити" предлагали за переход чилийца 70 миллионов, но "канониры" ответили отказом. Летом соглашение Санчеса с "Арсеналом" истекает.
Во время зимнего трансферного окна "горожане" снова сделают предложение о переходе форварда. Они готовы заплатить 20 миллионов фунтов стерлингов. Летом "Сити" предлагали за переход чилийца 70 миллионов, но "канониры" ответили отказом. Летом соглашение Санчеса с "Арсеналом" истекает.
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