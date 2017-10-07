Алексис Санчес за 20 млн фунтов может перейти в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" по-прежнему заинтересован в услугах форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Daily Mail.Во время зимнего трансферного окна "горожане" снова сделают предложение о переходе форварда. Они готовы заплатить 20 миллионов фунтов стерлингов. Летом "Сити" предлагали за переход чилийца 70 миллионов, но "канониры" ответили отказом. Летом соглашение Санчеса с "Арсеналом" истекает.