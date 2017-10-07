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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Реал" заинтересован в услугах Тибо Куртуа
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа может вернуться в чемпионат Испании, информирует Marca.
Сообщается, что в услугах экс-игрока "Атлетико" заинтересован "Реал". 25-летний Куртуа не продлил контракт, истекающий летом 2019 года, и может покинуть команду.
Напомним, что в текущем сезон Куртуа провел десять матчей и пропустил восемь голов.
Сообщается, что в услугах экс-игрока "Атлетико" заинтересован "Реал". 25-летний Куртуа не продлил контракт, истекающий летом 2019 года, и может покинуть команду.
Напомним, что в текущем сезон Куртуа провел десять матчей и пропустил восемь голов.
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