"Реал" заинтересован в услугах Тибо Куртуа

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа может вернуться в чемпионат Испании, информирует Marca.Сообщается, что в услугах экс-игрока "Атлетико" заинтересован "Реал". 25-летний Куртуа не продлил контракт, истекающий летом 2019 года, и может покинуть команду.Напомним, что в текущем сезон Куртуа провел десять матчей и пропустил восемь голов.