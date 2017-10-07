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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная России со счетом 4:2 обыграла Южную Корею
Сборная России в товарищеском матче в Москве одержала победу над Южной Кореей.
Товарищеский матч
Россия - Южная Корея 4:2
Голы: Cмолов, 44, Ким Ю Ён, 56 (авт.), 57 (авт.), Алексей Миранчук, 86, Ки Сон-Ён, 88, Чжи Дон-Вонь, 90+2
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Кузяев, (Оздоев, 75), Ан. Миранчук, (Тарасов, 46), Ерохин, (Алексей Миранчук, 74), Самедов, (Фернандес, 65), Жирков, Кокорин, Смолов, (Заболотный, 82).
Корея: Ким Сын Гю - Ким Чу Ен, Чан Хен Су, Квон Кен Вон - Ли Чхон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль, Ким Ен Гвон - Квон Чхан Хун, Хван Ый Джо, Сон Хын Мин.
Предупреждения: Кузяев, 9
Товарищеский матч
Россия - Южная Корея 4:2
Голы: Cмолов, 44, Ким Ю Ён, 56 (авт.), 57 (авт.), Алексей Миранчук, 86, Ки Сон-Ён, 88, Чжи Дон-Вонь, 90+2
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Кузяев, (Оздоев, 75), Ан. Миранчук, (Тарасов, 46), Ерохин, (Алексей Миранчук, 74), Самедов, (Фернандес, 65), Жирков, Кокорин, Смолов, (Заболотный, 82).
Корея: Ким Сын Гю - Ким Чу Ен, Чан Хен Су, Квон Кен Вон - Ли Чхон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль, Ким Ен Гвон - Квон Чхан Хун, Хван Ый Джо, Сон Хын Мин.
Предупреждения: Кузяев, 9
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