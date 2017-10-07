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Сборная России со счетом 4:2 обыграла Южную Корею

Сборная России в товарищеском матче в Москве одержала победу над Южной Кореей.

Товарищеский матч

Россия - Южная Корея 4:2

Голы: Cмолов, 44, Ким Ю Ён, 56 (авт.), 57 (авт.), Алексей Миранчук, 86, Ки Сон-Ён, 88, Чжи Дон-Вонь, 90+2

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Кузяев, (Оздоев, 75), Ан. Миранчук, (Тарасов, 46), Ерохин, (Алексей Миранчук, 74), Самедов, (Фернандес, 65), Жирков, Кокорин, Смолов, (Заболотный, 82).

Корея: Ким Сын Гю - Ким Чу Ен, Чан Хен Су, Квон Кен Вон - Ли Чхон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль, Ким Ен Гвон - Квон Чхан Хун, Хван Ый Джо, Сон Хын Мин.

Предупреждения: Кузяев, 9
Теги: Сборная России Сборная Южной Кореи
Сегодня, 18:53
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30
(2)
№30 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:45) #
  • -2
  •  (4)

Америкосы с хохлами опять визжать будут что это рука Москвы ведь корейцы два мяча забили сами себе! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№29 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:36) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Antip7
Вы забыли назвать Глушакова и Комбарова.. из этой же серии

Ни Глушаков, ни Комбаров не являются основными распасовщиками в сборной.
Сейчас, пожалуй, только Головин и Дзагоев могут ими быть, но оба поломанные.

Кстати, латерали Самедов и Жирков сегодня тоже очень невыразительно сыграли.
Самедов хоть угловыми отметился.
Регистрация: 22.09.2009
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: T 34
Читаю комменты и xуею, откуда такие желания по сборной? Вы точно за сб .России болеете? Что мы должны были сегодня эксперементальным составом "выносить"сб Кореи? Окститесь, мы не топ сборная!

Дзагоева и хорошего Зобнина надо в пз, и будем вполне себе, а защиты у нас никогда не было, мы не Италия, наше счастье в атаке. А так, в преддверии любого форума мы не блистали, даже в восьмом году, но результат дали. Аппетит приходит во время игры, это про нас, мы можем выстрелить, а будет ли аппетит посмотрим.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№27 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:29) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Борис Гречмак
Цитата: pivo69
В концовке,после 4:0,расслабились...


Дело даже не в том, что после 4:0 расслабились, а в том, что сменили сразу полсостава. и игра развалилась...

Игры то по сути и не было.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№26 Написал: Antip7 (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: GS
Цитата: N-52
Игроки есть, тренерской мысли нет.

Распасовщика в полузащите нет.
Кузяев - Ерохин - Миранчук мл. - кто игру вести будет?
Вот и были только забросы и угловые.


Вы забыли назвать Глушакова и Комбарова.. из этой же серии
Регистрация: 29.08.2016
№25 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:25) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: N-52
Игроки есть, тренерской мысли нет.

Распасовщика в полузащите нет.
Кузяев - Ерохин - Миранчук мл. - кто игру вести будет?
Вот и были только забросы и угловые.
Регистрация: 22.09.2009
№24 Написал: челсик Россия (Сегодня, 19:22) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Два поставщика очков на ЧМ. Игры нет confounded

Акинфеев после этой игры не какой РЕКРД не побил??????????????????? bowtie
Регистрация: 16.06.2015
№23 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 19:17) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pivo69
В концовке,после 4:0,расслабились...


Дело даже не в том, что после 4:0 расслабились, а в том, что сменили сразу полсостава. и игра развалилась...
Регистрация: 10.05.2015
№22 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 19:16) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Читаю комменты и xуею, откуда такие желания по сборной? Вы точно за сб .России болеете? Что мы должны были сегодня эксперементальным составом "выносить"сб Кореи? Окститесь, мы не топ сборная!
Регистрация: 28.08.2013
№21 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 19:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Кореец прям напрашивался в нашу сборную, аж двушку забил ради этого) А в целом игра шапито кто в лес кто по дрова. 2 гол не видел как пропускали, но судя по комментам Васин как обычно обосрался. Понравился Кокорин настроем, Фернандеш, больше особо не кого отметить....
Регистрация: 11.07.2006
№20 Написал: grisha (Сегодня, 19:11) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: molot327
Четыре забила Корея

И хорошо - значит, Северокорейцы проиграли
Регистрация: 19.04.2017
№19 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:09) #
  • +5
  •  (5)

Запомнится игра в первую очередь вечным рекордом корейца - 2 автогола за 2 минуты это сверхневезение.
Регистрация: 20.03.2017
№18 Написал: N-52 (Сегодня, 19:09) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Игроки есть, тренерской мысли нет. Поэтому бестолковая беготня. На виду только здоровое пузо и обличье важное. А игры как не было ,так и нет.
Регистрация: 13.08.2012
№17 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Счет приличный. Игры нет.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№16 Написал: Hitman (Сегодня, 19:03) #
  • +2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
стабилен только Афинфеев,законная двушка smile Радует что Васины не только в России есть,но и в Корее,а в целом никому не нужный матч,так как никаких ответов он не дал,а вопросы как были так и остались
Регистрация: 20.04.2017
№15 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ИГРЫ НЕТ....еле отскочили..ВАСИН.....отстой...Казань покажет уровень..и чего зксперименты то устраивает?
Регистрация: 6.09.2013
№14 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 18:59) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Да нам повезло но на чм соперник не будет в свои ворота забивать
Регистрация: 22.02.2013
№13 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 18:58) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Барселона»
Васин ужасно сыграл.
Да и без русского раз3.14здяйства не обошлись на последних минутах опять.
А вообще, у этой сборной есть большой потенциал. На 1/4 финала на домашнем чемпионате мира хватило бы. Только проблема в том, что Черчесов вряд ли тот тренер, который весь этот потенциал раскроет.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№12 Написал: лунатик Санкт-Петербург (Сегодня, 18:58) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
хоть не скучно было.
Регистрация: 16.11.2009
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:58) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
вечно молодой и перспективный Васин как всегда на высоте )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (7)

В концовке,после 4:0,расслабились...
Регистрация: 7.05.2010
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 18:56) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ко-неч-но Ва-син, ко-рей-ский Ва-син. )))
Еще есть время научиться играть футбол. Ждем...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№8 Написал: Konnekt (Сегодня, 18:56) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
С какой-то размагниченной сборной Южной Кореи справились. Но, вопросы к игре нашей сборной, остались.


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Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№7 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Последний гол - Акинфеева.... Брака куча, сумбур, куйня короче....
Регистрация: 24.04.2009
№6 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
2:2 с Кореей?
Хорошо хоть чемоданы не надо будет собирать... Дома играем


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КР - последняя надежда спартака
Регистрация: 12.08.2012
№5 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:55) #
  • -4
  •  (8)

Васин дно.. второй состав сборной "полузащиты и нападения" РФ проиграл 1:2.. первый выиграл 3:0. Выводы делайте сами
Регистрация: 29.08.2016
№4 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
отлично!!так держать!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:54) #
  • +3
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Радоваться нечему. Игры как не было так и нет. Вратарь - дырка. С Кореей при помощи же Кореи кое-как...мда, печально.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:54) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Забито шесть мячей... Четыре забила Корея, а выиграла Россия.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№1 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 18:54) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Корейцы забивные...
Регистрация: 13.05.2017
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