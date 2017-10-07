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"Кубань" поделила очки с "Лучом-Энергией", "Зенит-2" выиграл у "Томи"

Завершились матчи 17-го тура первенства ФНЛ.

"Кубань" - "Луч-Энергия" 0:0

"Кубань: Дюпин, Клещенко, Бугаев, Гапон (Марков, 62), Байрыев, Гай (Нурисов, 83), Коновалов, Маляров, Лобкарев (Гогниев, 57), Завезен (Алейник, 57), Обухов

"Луч-Энергия": Котляров, Насадюк, Марущак, Стешин, Празновски, Пономаренко, Килин (Машнев, 82), Фомин, Гелоян, Носов (Хлебородов, 84), Гордиенко (Мязин, 76)

Предупреждения: Гордиенко, 54, Байрыев, 72

"Зенит-2" - "Томь" 2:0

Гол: Сиротов, 64, Панюков, 90+2

"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Карпов, Круговой, Капленко, Сиротов, Андреев, Богаев, Соловейчикс, Панюков, Еловских (Плетнев, 61)

"Томь": Шафинский, Иванов, Пулжич, Зуйков, Деобальд, Макурин (Сасин, 69), Померко, Войдель, Герасимов, Соболев, Саная

Предупреждения: Карпов, 23, Саная, 28, Соболев, 50, Соловейчикс, 83
Теги: Кубань Луч-Энергия Зенит-2 Томь
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