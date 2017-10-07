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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
"Кубань" поделила очки с "Лучом-Энергией", "Зенит-2" выиграл у "Томи"
Завершились матчи 17-го тура первенства ФНЛ.
"Кубань" - "Луч-Энергия" 0:0
"Кубань: Дюпин, Клещенко, Бугаев, Гапон (Марков, 62), Байрыев, Гай (Нурисов, 83), Коновалов, Маляров, Лобкарев (Гогниев, 57), Завезен (Алейник, 57), Обухов
"Луч-Энергия": Котляров, Насадюк, Марущак, Стешин, Празновски, Пономаренко, Килин (Машнев, 82), Фомин, Гелоян, Носов (Хлебородов, 84), Гордиенко (Мязин, 76)
Предупреждения: Гордиенко, 54, Байрыев, 72
"Зенит-2" - "Томь" 2:0
Гол: Сиротов, 64, Панюков, 90+2
"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Карпов, Круговой, Капленко, Сиротов, Андреев, Богаев, Соловейчикс, Панюков, Еловских (Плетнев, 61)
"Томь": Шафинский, Иванов, Пулжич, Зуйков, Деобальд, Макурин (Сасин, 69), Померко, Войдель, Герасимов, Соболев, Саная
Предупреждения: Карпов, 23, Саная, 28, Соболев, 50, Соловейчикс, 83
"Кубань" - "Луч-Энергия" 0:0
"Кубань: Дюпин, Клещенко, Бугаев, Гапон (Марков, 62), Байрыев, Гай (Нурисов, 83), Коновалов, Маляров, Лобкарев (Гогниев, 57), Завезен (Алейник, 57), Обухов
"Луч-Энергия": Котляров, Насадюк, Марущак, Стешин, Празновски, Пономаренко, Килин (Машнев, 82), Фомин, Гелоян, Носов (Хлебородов, 84), Гордиенко (Мязин, 76)
Предупреждения: Гордиенко, 54, Байрыев, 72
"Зенит-2" - "Томь" 2:0
Гол: Сиротов, 64, Панюков, 90+2
"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Карпов, Круговой, Капленко, Сиротов, Андреев, Богаев, Соловейчикс, Панюков, Еловских (Плетнев, 61)
"Томь": Шафинский, Иванов, Пулжич, Зуйков, Деобальд, Макурин (Сасин, 69), Померко, Войдель, Герасимов, Соболев, Саная
Предупреждения: Карпов, 23, Саная, 28, Соболев, 50, Соловейчикс, 83
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