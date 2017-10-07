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Ушел из жизни Константин Сарсания

Сегодня скоропостижно скончался Константин Сарсания, информирует официальный сайт "Зенита".

Спортивный директор сине-бело-голубых умер на 50-м году жизни.

Сарсания попал в больницу два дня назад. По информации "БИЗНЕС Online", у 49-летнего функционера оторвался тромб.
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 19:31
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№51 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 20:06) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Действительно, потеря для всего российского футбола. Один из лучших селекционеров в истории футбола России. Соболезнования!
Регистрация: 15.06.2016
№50 Написал: Климак 32 (Сегодня, 20:06) #
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online

Пистец. Земля пухом!


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№49 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 20:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это ужасно! Земля ему пухом! Мои соболезнования близким и коллегам!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№48 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Соболезнование семье и близким...
Регистрация: 15.12.2013
№47 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:04) #
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online

Цитата: Lord_Vik
Однозначно один из творцов трансферных побед зенита.
Тут вопросов вообще нет. Соболезнования родным, близким и команде

Как бы вы и мы его не обсирали,только теперь мы поняли,что он человек,а не враг из бомжарни


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№46 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 20:04) #
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online

ДА епт ...... (( очень жаль , соболезнования всем .
Регистрация: 29.03.2013
№45 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 20:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Неожиданно, соболезную
Регистрация: 22.08.2007
№44 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 20:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Искренние соболезнования семье... Земля пухом... worried
Регистрация: 13.03.2012
№43 Написал: joly Сочи (Сегодня, 20:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Очень жаль . Человек и профессионал , без скандалов и обид , пахарь и работяга . Это внезапная потеря для всех. Мир праху его , выдержки родным и близким и доброй памяти о нем всем остальным людям.


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Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011
№42 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Большая потеря для Зенита.
Регистрация: 2.08.2013
№41 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 19:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как так???
Соболезнования родным и близким.
Земля пухом.
Потеря для всего рос.футбола.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008
№40 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ужас,как так,царствие небесное.
Регистрация: 12.02.2013
№39 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
нет слов Соболезную родным


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№38 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:56) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
неожиданно. соболезнования родным и близким.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№37 Написал: Korsar123 (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (3)
online

Вот те раз! Соболезную..
Регистрация: 10.06.2016
№36 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:54) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Однозначно один из творцов трансферных побед зенита.
Тут вопросов вообще нет. Соболезнования родным, близким и команде
Регистрация: 22.09.2007
№35 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:52) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
как хондон и сдох..тварь

и как тебя ублюдка матушка-земля носит...
Регистрация: 24.09.2013
№34 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:51) #
  • -1
  •  (3)

stepanmlc,
говорят тромб оторвался.
Регистрация: 27.07.2016
№33 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Окуеть ! Земля ему пухом
а что случилось вообще?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№32 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:50) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Как футболист ничем не запомнился,но селекционер от Бога. Очень жаль.что рано ушел - земля ему пухом.
Регистрация: 20.02.2013
№31 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Царствие небесное, местечко упокой.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№30 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:48) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Соболезнования родным и близким.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№29 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 19:48) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вот тля... нет слов... :((( Ну как так. Пожалуй самый талантливый селекционер.. и так рано... Земля ему пухом...
Регистрация: 2.04.2013
№28 Написал: XERX - (Сегодня, 19:48) #
  • +13
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
как хондон и сдох..тварь smiley

и кто ты после этого???
Регистрация: 23.05.2009
№27 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 19:47) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ужас. Пожалуй лучший селекционер в истории Зенита. Потрясающе цмел подобрать игроков од задачи главного тренера! Очень много сделал для Зенита! Свое дело знал прекрасно. Спасибо ему за все. И пусть земля будет пухом!
Регистрация: 25.12.2016
№26 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:47) #
  • +2
  •  (4)

обалдеть! соболезнования родным и близким! pensive
Регистрация: 27.07.2016
№25 Написал: bugimen (Сегодня, 19:45) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
обалдеть....соболезнования семье , родным и близким
Регистрация: 28.01.2010
№24 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 19:45) #
  • +3
  •  (7)

Не понимаю этого ...играли вместе в Красной Пресне....самодостаточный, умный, молодой,здоровый....внешне,жизнелюбивый....что случилось.... объясните.... земля пусть пухом. Соболезную Семье.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№23 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 19:45) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Молодой совсем. Земля пухом...


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№22 Написал: metis Riga (Сегодня, 19:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Соболезную. Большая потеря.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
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