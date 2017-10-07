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Александр Кокорин: в конце матча расслабились, лучше бы было 2:0

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Южной Кореи.

"В концовке мы немного расслабились, плюс они забили красивые голы - первый со штрафного, во втором моменте мы за спину запустили. Давно такого не было, чтобы соперник забивал два автогола. Хорошо, что забили быстро, нам это было только на руку, им это сломало всю игру.

Хорошо игралось. Выполнили много черновой работы, много опускались, но старались и атаковать. Вроде неплохо, но есть над чем работать.

Это испортило весь азарт, который был во время матча. Наверное, 4:0 не по игре, но два гола в концовке испортили впечатление. Лучше бы было 2:0. Больше рад, что сыграл всю игру, потому что давно не играл за команду.

Очень живая команда, много бегают, очень резкие, хорошо пасуются в центре. О минусах говорить не хочу. Минус в том, что забили сами себе. Для нашей погоды это хорошее поле", - передает слова Кокорина корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Кокорин Сборная России Сборная Южной Кореи
Сегодня, 19:48
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