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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов: Кокорин и Смолов впервые за долгое время вышли как игроки одного уровня и статуса
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кореей со счётом 4:2 оценил игру своей команды и рассказал, в чём ей нужно прибавлять, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Как оцените взаимодействие Кокорина и Смолова? То, что Фёдор часто опускался вниз в 1-м, было частью установки?
– Во-первых, с победой. По Смолову – игра иногда складывается так. Мы не контролировали игру, она была рваная. Какие-то вещи надо в обороне выполнять, опорному полузащитнику опускаться, он это делал. Поэтому так получалось.
Кокорин и Смолов старались, особенно в выполнении обязательной программы. Помогали в обороне, перекрывали зоны, чтобы середину мы не отдали. 1-й тайм показал, что любым игрокам нужно время. Они старались искать друг друга, пару раз даже переиграли момент, не отдали другому партнёру. После долгого перерыва играли в одинаковом статусе, раньше это были совершенно разного уровня и статуса футболисты. Нужно шлифовать, а чтобы давать окончательную оценку, надо спокойно её посмотреть.
– Сегодня 5 человек дебютировали, если не считать матч с «Динамо». Как оцениваете их игру?
– ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» достаточно много играют, надо было распределить нагрузку, сохранить темп за счёт 6 замен, дать сыграть футболистам. На Кубке Конфедераций у нас была лучше готовность и организованность, сегодня много потерь было необоснованных, неправильного расположения. Нужно опять шлифовать. Какие-то вещи получились, какие-то – нет. А оценки давать не буду.
– Есть ли у вас в плане использовать Миранчуков вместе, связка работает в «Локомотиве»...
– Вы правильно сказали, в «Локомотиве». В двух последних играх они победили 3:0. Когда соперник позволяет, там все связки могут работать.
– Игроки были мыслями в раздевалке в концовке? Обсуждали ли это с командой, будете ли делать на это упор?
– Я их поздравил с победой, а нюансы в спокойной обстановке обсудим. Может, даже не сейчас, а в следующий раз, потому что на подготовку к Ирану всего 2 дня. Вы сказали, что они были в раздевалке – да нет, все были на поле. Так же могло случиться и в 1-м тайме. Но когда случается в концовке, говорят, что игроки были в раздевалке. Такого не было. Были игровые моменты, где и соперник проявил себя хорошо. Была очень хорошая подача, выиграли единоборство. В другом моменте не хватило расчёта, но посмотрим.
– Согласны ли с корейским коллегой, отметившим физическую готовность и командные взаимодействия в вашей команде?
– Функционально мы были готовы хорошо. Но интенсивность мышления и технику надо объединить. Чуть быстрее начинаешь – мяч от тебя убегает. Чуть медленнее – соперник накрывает. Это первая игра, которую мы выиграли. По-моему, когда мы вот так собираемся, мы ещё ни одной игры не выиграли. Мы начинали с Турцией, а выиграли вторую игру. С Венгрией был сбор. Так что сделали шаг вперёд.
– Что вам понравилось в этом матче?
– Мне понравился счёт. Не понравилось то, что мы неравномерно, рвано играли. 5 минут как надо, далее маленький спад. Не было основательности. В тех моментах, где мы теряли мячи и были неорганизованы, у соперника начиналось получаться.
Понравилось, что мы были заряжены, хотелось порадовать болельщиков после Кубка Конфедераций. Мы чувствуем, что болельщик начал к нам относиться с большей симпатией. Мы с первого дня сказали, что только хорошей игрой, отношением к делу, эмоциями мы можем повернуть болельщиков к себе. Спасибо им, что пришли в такую погоду.
– Насколько заменённые Жирков и Самедов выполнили вашу установку?
– Замены планировались, поскольку Жирков нечасто играл. Саша наоборот играл много, последние матчи с травмой. Если бы ещё Рауш и Фернандес вышли с первых минут, то замен было бы слишком много. Команда должна оставаться командой. Кузяева и Миранчука мы ввели аккуратненько.
Надеюсь, сегодня вы наконец убедились, что мы правильно сыграли с «Динамо». С того состава сегодня на поле были 5 человек, вышли и сделали своё дело. Мы ищем, смотрим, находим связки и стараемся ничего не упустить. Имена – это хорошо, но иногда бывает имя, а футболистом он уже не является. Всё объективно, ничего личного.
– О чём вы говорили Джикии в 1-м тайме?
– Всего не расскажешь. Он знает, я в перерыве ему сказал. Джикия хватает всё налету, всё впитывает. Чуть заигрывается. В каждой команде есть нюансы, я ему подсказывал. Если казалось, что это было эмоционально, то не могу же я при 20 тысячах зрителей сказать ему: «Джикия, пожалуйста, сделай пару шагов». Футболисту тоже так можно казаться, но тренер старается, чтобы футболист обратил на тебя внимание и услышал.
– Болельщики недостаточно заряжали сегодня футболистов? При паре замен вы обращались к ним и заводили...
– Ребята заслужили аплодисменты. Тех, кто уходил, надо было проводить достойно. Контакт с болельщиками налаживается, тем более они тут рядом. Надеюсь, никого не обидел.
– С чем связана замена Антона Миранчука в перерыве, вы были недовольны его игрой?
– Нет, мы перестроились и стали играть 5-4-1. Были нюансы. И на краях Самедов с Жирковым не успевали, и в середине. В итоге в первые полчаса второго тайма соперник вообще перестал что-то создавать, это была тактическая замена.
– Поправка по тренировке: завтрашняя в 10.45, – обратился к журналистам в конце пресс-конференции пресс-атташе сборной.
– Зря ты сказал, они бы пришли, а нас уже нет, - пошутил Черчесов.
– Как оцените взаимодействие Кокорина и Смолова? То, что Фёдор часто опускался вниз в 1-м, было частью установки?
– Во-первых, с победой. По Смолову – игра иногда складывается так. Мы не контролировали игру, она была рваная. Какие-то вещи надо в обороне выполнять, опорному полузащитнику опускаться, он это делал. Поэтому так получалось.
Кокорин и Смолов старались, особенно в выполнении обязательной программы. Помогали в обороне, перекрывали зоны, чтобы середину мы не отдали. 1-й тайм показал, что любым игрокам нужно время. Они старались искать друг друга, пару раз даже переиграли момент, не отдали другому партнёру. После долгого перерыва играли в одинаковом статусе, раньше это были совершенно разного уровня и статуса футболисты. Нужно шлифовать, а чтобы давать окончательную оценку, надо спокойно её посмотреть.
– Сегодня 5 человек дебютировали, если не считать матч с «Динамо». Как оцениваете их игру?
– ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» достаточно много играют, надо было распределить нагрузку, сохранить темп за счёт 6 замен, дать сыграть футболистам. На Кубке Конфедераций у нас была лучше готовность и организованность, сегодня много потерь было необоснованных, неправильного расположения. Нужно опять шлифовать. Какие-то вещи получились, какие-то – нет. А оценки давать не буду.
– Есть ли у вас в плане использовать Миранчуков вместе, связка работает в «Локомотиве»...
– Вы правильно сказали, в «Локомотиве». В двух последних играх они победили 3:0. Когда соперник позволяет, там все связки могут работать.
– Игроки были мыслями в раздевалке в концовке? Обсуждали ли это с командой, будете ли делать на это упор?
– Я их поздравил с победой, а нюансы в спокойной обстановке обсудим. Может, даже не сейчас, а в следующий раз, потому что на подготовку к Ирану всего 2 дня. Вы сказали, что они были в раздевалке – да нет, все были на поле. Так же могло случиться и в 1-м тайме. Но когда случается в концовке, говорят, что игроки были в раздевалке. Такого не было. Были игровые моменты, где и соперник проявил себя хорошо. Была очень хорошая подача, выиграли единоборство. В другом моменте не хватило расчёта, но посмотрим.
– Согласны ли с корейским коллегой, отметившим физическую готовность и командные взаимодействия в вашей команде?
– Функционально мы были готовы хорошо. Но интенсивность мышления и технику надо объединить. Чуть быстрее начинаешь – мяч от тебя убегает. Чуть медленнее – соперник накрывает. Это первая игра, которую мы выиграли. По-моему, когда мы вот так собираемся, мы ещё ни одной игры не выиграли. Мы начинали с Турцией, а выиграли вторую игру. С Венгрией был сбор. Так что сделали шаг вперёд.
– Что вам понравилось в этом матче?
– Мне понравился счёт. Не понравилось то, что мы неравномерно, рвано играли. 5 минут как надо, далее маленький спад. Не было основательности. В тех моментах, где мы теряли мячи и были неорганизованы, у соперника начиналось получаться.
Понравилось, что мы были заряжены, хотелось порадовать болельщиков после Кубка Конфедераций. Мы чувствуем, что болельщик начал к нам относиться с большей симпатией. Мы с первого дня сказали, что только хорошей игрой, отношением к делу, эмоциями мы можем повернуть болельщиков к себе. Спасибо им, что пришли в такую погоду.
– Насколько заменённые Жирков и Самедов выполнили вашу установку?
– Замены планировались, поскольку Жирков нечасто играл. Саша наоборот играл много, последние матчи с травмой. Если бы ещё Рауш и Фернандес вышли с первых минут, то замен было бы слишком много. Команда должна оставаться командой. Кузяева и Миранчука мы ввели аккуратненько.
Надеюсь, сегодня вы наконец убедились, что мы правильно сыграли с «Динамо». С того состава сегодня на поле были 5 человек, вышли и сделали своё дело. Мы ищем, смотрим, находим связки и стараемся ничего не упустить. Имена – это хорошо, но иногда бывает имя, а футболистом он уже не является. Всё объективно, ничего личного.
– О чём вы говорили Джикии в 1-м тайме?
– Всего не расскажешь. Он знает, я в перерыве ему сказал. Джикия хватает всё налету, всё впитывает. Чуть заигрывается. В каждой команде есть нюансы, я ему подсказывал. Если казалось, что это было эмоционально, то не могу же я при 20 тысячах зрителей сказать ему: «Джикия, пожалуйста, сделай пару шагов». Футболисту тоже так можно казаться, но тренер старается, чтобы футболист обратил на тебя внимание и услышал.
– Болельщики недостаточно заряжали сегодня футболистов? При паре замен вы обращались к ним и заводили...
– Ребята заслужили аплодисменты. Тех, кто уходил, надо было проводить достойно. Контакт с болельщиками налаживается, тем более они тут рядом. Надеюсь, никого не обидел.
– С чем связана замена Антона Миранчука в перерыве, вы были недовольны его игрой?
– Нет, мы перестроились и стали играть 5-4-1. Были нюансы. И на краях Самедов с Жирковым не успевали, и в середине. В итоге в первые полчаса второго тайма соперник вообще перестал что-то создавать, это была тактическая замена.
– Поправка по тренировке: завтрашняя в 10.45, – обратился к журналистам в конце пресс-конференции пресс-атташе сборной.
– Зря ты сказал, они бы пришли, а нас уже нет, - пошутил Черчесов.
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