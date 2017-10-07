Василий Уткин: безвременный уход Сарсании – ужасная потеря для нашего футбола

Комментатор Василий Уткин принес соболезнования в связи со смертью спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании."Безвременный уход Константина Сарсании – ужасная личная потеря и очень драматичная беда нашего футбола.Он был лучшим в своем деле. Очень жаль", – написал Уткин в твиттере.По одной из версии, смерть 49-летнего функционера наступила из-за оторвавшегося тромба.