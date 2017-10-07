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Василий Уткин: безвременный уход Сарсании – ужасная потеря для нашего футбола

Комментатор Василий Уткин принес соболезнования в связи со смертью спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании.

"Безвременный уход Константина Сарсании – ужасная личная потеря и очень драматичная беда нашего футбола.

Он был лучшим в своем деле. Очень жаль", – написал Уткин в твиттере.

По одной из версии, смерть 49-летнего функционера наступила из-за оторвавшегося тромба.
Теги: Уткин Сарсания
Сегодня, 20:36
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№4 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 21:26) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: truten74
Царствие небесное.Молодой ещё, и какой то тромб....

Опасный возраст (((
R.I.P.
Регистрация: 20.02.2010
№3 Написал: trent (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
земля пухрм...соболезнования...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 21:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да, Василий, это так.. disappointed . И Вы берегите себя, следите за весом. Что то толстых стариков я особо не видел
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: truten74 (Сегодня, 20:39) #
  • +3
  •  (3)

Царствие небесное.Молодой ещё, и какой то тромб....
Регистрация: 16.08.2017
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