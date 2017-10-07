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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Василий Уткин: безвременный уход Сарсании – ужасная потеря для нашего футбола
Комментатор Василий Уткин принес соболезнования в связи со смертью спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании.
"Безвременный уход Константина Сарсании – ужасная личная потеря и очень драматичная беда нашего футбола.
Он был лучшим в своем деле. Очень жаль", – написал Уткин в твиттере.
По одной из версии, смерть 49-летнего функционера наступила из-за оторвавшегося тромба.
"Безвременный уход Константина Сарсании – ужасная личная потеря и очень драматичная беда нашего футбола.
Он был лучшим в своем деле. Очень жаль", – написал Уткин в твиттере.
По одной из версии, смерть 49-летнего функционера наступила из-за оторвавшегося тромба.
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