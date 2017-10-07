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Нигерия вышла на ЧМ-2018

Сборная Нигерии в матче квалификации ЧМ-2018 обыграла Замбию (1:0).

Команда за тур до окончания отборочных игр обеспечила себе выход на ЧМ-2018.
Теги: Сборная Нигерии
Сегодня, 20:55
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2
(1)
№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Daniel Amokachi
Урааааа

Ой !!!!
Вот он - наш чёрный окончательный конец ))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 20:59) #
  • +2
  •  (2)

Урааааа
Регистрация: 16.03.2009
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