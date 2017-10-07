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Бельгия со счётом 4:3 обыграла Боснию

Сборная Боснии и Герцеговины проиграла Бельгии в матче девятого тура группового этапа квалификации ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018

9 тур

Босния и Герцеговина - Бельгия 3:4

Гол: Медуньянин, 30, Вишча, 40, Думич, 82 - Менье, 4, Батшуайи, 59, Вертонген, 69, Феррейра-Карраско, 84

Босния и Герцеговина: Бегович, Колашинац, Враньеш, Думич, Шуньич, Лулич, Бешич (Жажало, 62), Медуньянин (Ибишевич, 75), Дулевич, Вишча (Хайрович, 72), Джеко

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Менье, Де Брёйне, Феллайни (Дендокер, 30), Феррейра-Карраско (Шадли, 87), Азар, Мертенс (Тилеманс, 46), Батшуайи

Предупреждения: Бешич, 16, Феррейра-Карраско, 22, Вермален, 55

Гибралтар - Эстония 0:6

Гол: Лутс, 10, Кяйт, 30, Зенёв, 38, Тамм, 52, 66, 77

Гибралтар: Ибрахим, Гарсия, Барнетт, Чиполина, Паси, Оливеро, Босио (Лопез, 46), Бардон, Уолкер, Кумбес (Йоме, 73), Эрнандес

Эстония: Аксалу, Тенисте, Пикк, Клаван, Яагер, Тамм, Метс, Кяйт, Васильев (Антонов, 20), Лутс (Мосников, 66), Зенёв (Анье, 58)

Предупреждения: Зенев, 23, Барнетт, 28, Оливеро, 32
Теги: Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Бельгии
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