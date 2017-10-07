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Валерий Газзаев: Сарсания всю жизнь служил футболу

Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании. Специалист скончался сегодня в Москве на 50-м году жизни.

"Выражаю соболезнования... Я хорошо знал Константина Сарсанию. В 1989 году он играл у меня в "Спартаке" (Орджоникидзе). Помню его еще и по дублю московского "Динамо". Костя – добропорядочный, профессиональный человек, на него всегда можно было положиться. Он всю жизнь служил футболу...", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Сарсания
Сегодня, 22:09
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