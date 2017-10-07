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Александр Кокорин: сборную - с победой, президента - с днем рождения

Нападающий сборной России Александр Кокорин после победы над сборной Южной Кореи (4:2) поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

"Сборную России — с победой, президента страны — с днем рождения", — написал Кокорин в инстаграме.

Владимир Путин отмечает сегодня 65-летие.
Теги: Кокорин Сборная России Путин
Сегодня, 22:58
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