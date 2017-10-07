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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Баринов: сборной нужен Денисов
Известный футбольный болельщик, народный артист России Валерий Баринов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями об игре сборной России в товарищеской встрече с командой Южной Кореи (4:2), а также рассказал о своих ожиданиях от контрольного матча со сборной Ирана.
- Валерий Александрович, смотрели матч нашей сборной с командой Южной Кореи? - вопрос Баринову.
- Да, конечно. 2:2 (Смеется.). Два мы забили, два — нам. Ну, если этого парня, который два мяча в свои ворота отправил, взять в нашу сборную, то можно будет считать, что 4:2.
- Какие впечатления отставила игра дружины Станислава Черчесова?
- Фрагментами видно, что игра ставится, что они обретают связи. Я бы сказал, что больше плюсов, чем минусов. Но есть над чем работать. Есть еще ошибки. В конце матча расслабились и после 85-й минуты перестали играть.
Я ведь видел тот матч с корейцами в Бразилии. Последний матч от того выгодно отличается тем, что мы не боялись. Ну, конечно, ответственности было меньше. А тогда, во время чемпионата мира, вышли - у всех глаза по «полтиннику» были. Особенно у Акинфеева. Я так и думал, что он что-нибудь там и «сотворит». Он и «сотворил». Вышел Кержаков и, не боясь, побежал вперед и забил этот гол. Вообще тогда ребята с каким-то ужасом играли. Так боялись! То ли их тогда Капелло задавил, то ли еще что-то, но они были, словно связанные... Сейчас мне, напротив, многое понравилось. Было какое-то чувство уверенности, что выиграем. У футболистов было желание, все бежали, работали. Сказать, что кто-то персонально понравился, не могу. Тем не менее очень хорошо работали Самедов и Жирков. Неплохо вышел Алексей Миранчук. Мне в первом тайме и Антон своими действиями понравился. Было бы интересно, если бы Черчесов соединил Миранчуков на поле: они очень хорошо друг друга понимают. В основном же у меня остались положительные впечатления от игры. Понравилось, что играли с азартом. Но, конечно, еще работать и работать... Мне кажется, что когда по краям действовали Самедов и Жирков, игра была понадежнее и поострее. А так претензий ни к кому у меня нет.
И еще: я, понимаю, что это мой клубный патриотизм, но все равно сборной нужен Игорь Денисов. Нужен игрок, который созидает. Мне эти амбиции, честно говоря, абсолютно не понятны. Через них надо переступать: скоро чемпионат мира.
- Через несколько дней сборная России в Казани встретится с командой Ирана. Какой представляется эта игра?
- Я верю в Станислава Саламовича и его понимание футбола. И он должен понимать, что у Ирана сборная посильнее, чем у Южной Кореи. Хотя и соперник по прошедшей игре в рейтинге стоит выше нашей сборной. Мне корейцы понравились: у них четкая геометрия атак. В одном из моментов спас Акинфеев, а там на 120 процентов должен быть гол. Посмотрим, что предложит Черчесов в матче с Ираном. Возможно, он как раз и выпустит двух Миранчуков. Мне кажется, это было бы любопытно. И не потому, что я болею за «Локомотив», а потому что среди российских футболистов сейчас очень интересную игру показывают и Кокорин, и Миранчуки, и Смолов.
- Валерий Александрович, смотрели матч нашей сборной с командой Южной Кореи? - вопрос Баринову.
- Да, конечно. 2:2 (Смеется.). Два мы забили, два — нам. Ну, если этого парня, который два мяча в свои ворота отправил, взять в нашу сборную, то можно будет считать, что 4:2.
- Какие впечатления отставила игра дружины Станислава Черчесова?
- Фрагментами видно, что игра ставится, что они обретают связи. Я бы сказал, что больше плюсов, чем минусов. Но есть над чем работать. Есть еще ошибки. В конце матча расслабились и после 85-й минуты перестали играть.
Я ведь видел тот матч с корейцами в Бразилии. Последний матч от того выгодно отличается тем, что мы не боялись. Ну, конечно, ответственности было меньше. А тогда, во время чемпионата мира, вышли - у всех глаза по «полтиннику» были. Особенно у Акинфеева. Я так и думал, что он что-нибудь там и «сотворит». Он и «сотворил». Вышел Кержаков и, не боясь, побежал вперед и забил этот гол. Вообще тогда ребята с каким-то ужасом играли. Так боялись! То ли их тогда Капелло задавил, то ли еще что-то, но они были, словно связанные... Сейчас мне, напротив, многое понравилось. Было какое-то чувство уверенности, что выиграем. У футболистов было желание, все бежали, работали. Сказать, что кто-то персонально понравился, не могу. Тем не менее очень хорошо работали Самедов и Жирков. Неплохо вышел Алексей Миранчук. Мне в первом тайме и Антон своими действиями понравился. Было бы интересно, если бы Черчесов соединил Миранчуков на поле: они очень хорошо друг друга понимают. В основном же у меня остались положительные впечатления от игры. Понравилось, что играли с азартом. Но, конечно, еще работать и работать... Мне кажется, что когда по краям действовали Самедов и Жирков, игра была понадежнее и поострее. А так претензий ни к кому у меня нет.
И еще: я, понимаю, что это мой клубный патриотизм, но все равно сборной нужен Игорь Денисов. Нужен игрок, который созидает. Мне эти амбиции, честно говоря, абсолютно не понятны. Через них надо переступать: скоро чемпионат мира.
- Через несколько дней сборная России в Казани встретится с командой Ирана. Какой представляется эта игра?
- Я верю в Станислава Саламовича и его понимание футбола. И он должен понимать, что у Ирана сборная посильнее, чем у Южной Кореи. Хотя и соперник по прошедшей игре в рейтинге стоит выше нашей сборной. Мне корейцы понравились: у них четкая геометрия атак. В одном из моментов спас Акинфеев, а там на 120 процентов должен быть гол. Посмотрим, что предложит Черчесов в матче с Ираном. Возможно, он как раз и выпустит двух Миранчуков. Мне кажется, это было бы любопытно. И не потому, что я болею за «Локомотив», а потому что среди российских футболистов сейчас очень интересную игру показывают и Кокорин, и Миранчуки, и Смолов.
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