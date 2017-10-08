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Роналду повторил рекорд Левандовского по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 15 мячей

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче квалификации ЧМ-2018 с Андоррой (2:0).

32-летний форвард "Реала" повторил рекорд Роберта Левандовского по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 15 мячей.
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 00:02
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