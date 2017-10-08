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Златко Далич сменил Анте Чачича на посту главного тренера сборной Хорватии

50-летний хорват Златко Далич возглавил сборную Хорватии, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Анти Чачич, занимавший пост с сентября 2015 года, был отправлен в отставку после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии (1:1).

Далич в последние годы работал в Саудовской Аравии и ОАЭ.
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 00:09
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