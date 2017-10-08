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Защитник сборной Румынии Влад Кирикеш может быть прооперирован

Советник Федерации футбола Румынии Андрей Вочин рассказал, что защитник "Наполи" Влад Кирикеш может быть прооперирован.

"Наполи" все еще не знает об этом. Наши доктора сказали, что у Влада слабые связки плеча. Это означает, что при каждом единоборстве он может получить вывих плеча. Если подтвердится, он может быть прооперирован", - цитирует Вочина Football Italia

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Теги: Наполи Сборная Румынии
Сегодня, 05:03
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