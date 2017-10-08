Леонарду Жардим летом следующего года может возглавить "ПСЖ"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может возглавить "ПСЖ" следующим летом, информирует Daily Mail.Сообщается, что в случае провала парижан в Лиге чемпионов Унаи Эмери покинет свой пост и Жардим будет основным кандидатом.В прошлом сезоне "Монако" под руководством Жардима выиграл чемпионат Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.