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Леонарду Жардим летом следующего года может возглавить "ПСЖ"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может возглавить "ПСЖ" следующим летом, информирует Daily Mail.

Сообщается, что в случае провала парижан в Лиге чемпионов Унаи Эмери покинет свой пост и Жардим будет основным кандидатом.

В прошлом сезоне "Монако" под руководством Жардима выиграл чемпионат Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Теги: Жардим ПСЖ Монако
Сегодня, 05:19
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