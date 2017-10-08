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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонарду Жардим летом следующего года может возглавить "ПСЖ"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может возглавить "ПСЖ" следующим летом, информирует Daily Mail.
Сообщается, что в случае провала парижан в Лиге чемпионов Унаи Эмери покинет свой пост и Жардим будет основным кандидатом.
В прошлом сезоне "Монако" под руководством Жардима выиграл чемпионат Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Сообщается, что в случае провала парижан в Лиге чемпионов Унаи Эмери покинет свой пост и Жардим будет основным кандидатом.
В прошлом сезоне "Монако" под руководством Жардима выиграл чемпионат Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
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