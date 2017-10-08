"Зенит" предлагал "Фиорентине" за 19-летнего игрока 40 миллионов евро

"Зенит" предлагал "Фиорентине" продать полузащитника команды Федерико Кьезы, сообщает Firenzeviola.it.Россияне были готовы выплатить за игрока 40 миллионов евро без учета бонусов, но "фиалки" ответили сине-бело-голубым отказом.В текущем сезоне 19-летний Кьеза провел шесть матчей и забил два гола.