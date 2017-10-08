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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" предлагал "Фиорентине" за 19-летнего игрока 40 миллионов евро
"Зенит" предлагал "Фиорентине" продать полузащитника команды Федерико Кьезы, сообщает Firenzeviola.it.
Россияне были готовы выплатить за игрока 40 миллионов евро без учета бонусов, но "фиалки" ответили сине-бело-голубым отказом.
В текущем сезоне 19-летний Кьеза провел шесть матчей и забил два гола.
Россияне были готовы выплатить за игрока 40 миллионов евро без учета бонусов, но "фиалки" ответили сине-бело-голубым отказом.
В текущем сезоне 19-летний Кьеза провел шесть матчей и забил два гола.
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