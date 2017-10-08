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"Зенит" предлагал "Фиорентине" за 19-летнего игрока 40 миллионов евро

"Зенит" предлагал "Фиорентине" продать полузащитника команды Федерико Кьезы, сообщает Firenzeviola.it.

Россияне были готовы выплатить за игрока 40 миллионов евро без учета бонусов, но "фиалки" ответили сине-бело-голубым отказом.

В текущем сезоне 19-летний Кьеза провел шесть матчей и забил два гола.
Теги: Зенит Фиорентина Трансферы
Сегодня, 05:37
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