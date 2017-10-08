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"Тоттенхэм" подпишет с Алли новый контракт

Полузащитник "Тоттенхэм" Деле Алли может подписать с клубом новое соглашение, сообщает The Telegraph.

Лондонский клуб уверен, что в ближайшее время Алли подпишет новое соглашение, несмотря на то, что у футболиста теперь новый представитель

В прошлом сезоне Алли подписал с "Тоттенхэмом" 6-летний контракт с зарплатой 50 тысяч фунтов в неделю. По нынешнему контракту его зарплата существенно увеличится.
Теги: Алли Тоттенхэм
Сегодня, 06:21
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