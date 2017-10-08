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Томас Вермален: летом "Барселона" запретила мне уходить, и я остался

Защитник "Барселоны" Томас Вермален рассказал, что хотел в летнее трансферное окно покинуть клуб.

"Летом клуб запретил мне уходить, и я остался. Хотя ко мне был интерес со стороны других клубов. А сейчас я не могу сыграть даже за вторую команду "Барселоны". Это сложная ситуация. Вальверде доволен моими тренировками. Сезон длинный и, думаю, я ещё смогу сыграт"ь, - цитирует Вермалена Derniere Heure.
Теги: Барселона
Сегодня, 07:29
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