Томас Вермален: летом "Барселона" запретила мне уходить, и я остался

Защитник "Барселоны" Томас Вермален рассказал, что хотел в летнее трансферное окно покинуть клуб."Летом клуб запретил мне уходить, и я остался. Хотя ко мне был интерес со стороны других клубов. А сейчас я не могу сыграть даже за вторую команду "Барселоны". Это сложная ситуация. Вальверде доволен моими тренировками. Сезон длинный и, думаю, я ещё смогу сыграт"ь, - цитирует Вермалена Derniere Heure.