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Карло Анчелотти: точно не собираюсь работать в Китае

Итальянец Карло Анчелотти, в конце сентября уволенный из "Баварии", заявил, что вернется к работе в следующем сезоне.

"Бавария" в прошлом. В тренерской работе случаются увольнения, тут не о чем жалеть. Я всегда уважал каждого игрока, с которым работал. Как тренеру мне нужно на каждый матч выбирать 11 игроков основного состава и еще 7 запасных. Игроки и клуб должны уважать решения главного тренера. Не знаю, в каком стране буду работать, в Серии а или другом места. Но я точно не собираюсь ехать в Китай", - цитирует Анчелотти calciomercato.com.
Теги: Анчелотти
Сегодня, 08:22
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