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Олег Шатов: Константин Сарсания, покойся с миром

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов в своем инстаграме выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной спортивного директора клуба Константина Сарсании.

"Константин Сарсания, покойся с миром", - написал Шатов.
Теги: Шатов Сарсания Зенит
Сегодня, 08:52
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