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Фернанду Сантуш: было много факторов, почему Роналду остался в запасе

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Андоррой (2:0) в матче квалификационного раунда чемпионата мира рассказал, почему оставил в запасе Криштиану Роналду.

"Я много над этим думал. Он не тренировался на сто процентов в последние дни. Да и вообще было много факторов. Сейчас сложные матчи и я пытаюсь сделать лучше для команды. Сомнительное ли это решение? Мы победили, а это самое главное", - цитирует Сантуша RTP.
Теги: Сантуш Сборная Португалии Сборная Андорры Роналду
Сегодня, 11:04
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