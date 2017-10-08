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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Фернанду Сантуш: было много факторов, почему Роналду остался в запасе
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Андоррой (2:0) в матче квалификационного раунда чемпионата мира рассказал, почему оставил в запасе Криштиану Роналду.
"Я много над этим думал. Он не тренировался на сто процентов в последние дни. Да и вообще было много факторов. Сейчас сложные матчи и я пытаюсь сделать лучше для команды. Сомнительное ли это решение? Мы победили, а это самое главное", - цитирует Сантуша RTP.
"Я много над этим думал. Он не тренировался на сто процентов в последние дни. Да и вообще было много факторов. Сейчас сложные матчи и я пытаюсь сделать лучше для команды. Сомнительное ли это решение? Мы победили, а это самое главное", - цитирует Сантуша RTP.
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