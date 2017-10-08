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Хави Гарсия: приношу глубокие соболезнования семье Сарсании

Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия выразил соболезнования родным спортивного директора петербургского клуба Константина Сарсании, который 7 октября ушёл из жизни в возрасте 49 лет.

"Константин Сарсания, покойся с миром. Я был счастлив быть с тобой знакомым. Приношу глубокие соболезнования семье", - написал Гарсия в инстаграме.
Теги: Гарсия Сарсания Зенит
Сегодня, 11:39
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