Александр Ерохин: Сарсания был очень позитивным человеком, всегда с улыбкой на лице

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании.- Главное, что эти мячи оказались в воротах противника. В любом случае, это результат нашего давления. То, что защитник дважды отправил мяч в свои ворота, стечение обстоятельств. Но без нашей помощи он бы себе не забил.- Трудно так сказать, были и ошибки, которые мы должны будем разобрать и проанализировать. Но главное сейчас то, что мы добились победы. Мы все этого очень хотели.- Эти двух пропущенных мячей, конечно, не хотелось, но есть как есть. Опять же, будем разбираться с ошибками, которые мы допустили.- Они чемпионы Азии, сильная команда. Нам предстоит тяжелый матч. Забьет ли Азмун? Сделаем все возможное, чтобы не забил.- Смерть Сарсании ужасная новость. Я выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря. Он был очень позитивным человеком, всегда с улыбкой на лице. Он профессионал своего дела. Не верится, что он скончался.