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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Ерохин: Сарсания был очень позитивным человеком, всегда с улыбкой на лице
Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании.
- Вчера у вас было два эпизода с автоголами. Как можете их оценить и не было ли обидно, что забили южнокорейцы, а не вы?
- Главное, что эти мячи оказались в воротах противника. В любом случае, это результат нашего давления. То, что защитник дважды отправил мяч в свои ворота, стечение обстоятельств. Но без нашей помощи он бы себе не забил.
- Можно сказать, что до 85-й минуты получалось практически всё, и это одна из лучших игр?
- Трудно так сказать, были и ошибки, которые мы должны будем разобрать и проанализировать. Но главное сейчас то, что мы добились победы. Мы все этого очень хотели.
- Концовка испортила настроение?
- Эти двух пропущенных мячей, конечно, не хотелось, но есть как есть. Опять же, будем разбираться с ошибками, которые мы допустили.
- Что можете сказать о сборной Ирана? Там играют Азмун и Эзатолахи , которые вам знакомы.
- Они чемпионы Азии, сильная команда. Нам предстоит тяжелый матч. Забьет ли Азмун? Сделаем все возможное, чтобы не забил.
- Не можем не спросить о Константине Сарсании… Каким вы его запомнили?
- Смерть Сарсании ужасная новость. Я выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря. Он был очень позитивным человеком, всегда с улыбкой на лице. Он профессионал своего дела. Не верится, что он скончался.
Rusfootball.info
- Вчера у вас было два эпизода с автоголами. Как можете их оценить и не было ли обидно, что забили южнокорейцы, а не вы?
- Главное, что эти мячи оказались в воротах противника. В любом случае, это результат нашего давления. То, что защитник дважды отправил мяч в свои ворота, стечение обстоятельств. Но без нашей помощи он бы себе не забил.
- Можно сказать, что до 85-й минуты получалось практически всё, и это одна из лучших игр?
- Трудно так сказать, были и ошибки, которые мы должны будем разобрать и проанализировать. Но главное сейчас то, что мы добились победы. Мы все этого очень хотели.
- Концовка испортила настроение?
- Эти двух пропущенных мячей, конечно, не хотелось, но есть как есть. Опять же, будем разбираться с ошибками, которые мы допустили.
- Что можете сказать о сборной Ирана? Там играют Азмун и Эзатолахи , которые вам знакомы.
- Они чемпионы Азии, сильная команда. Нам предстоит тяжелый матч. Забьет ли Азмун? Сделаем все возможное, чтобы не забил.
- Не можем не спросить о Константине Сарсании… Каким вы его запомнили?
- Смерть Сарсании ужасная новость. Я выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря. Он был очень позитивным человеком, всегда с улыбкой на лице. Он профессионал своего дела. Не верится, что он скончался.
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