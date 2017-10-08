Дмитрий Тарасов: быстрые два автогола нам немного помогли, так что спасибо корейцам за это

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от победы над Южной Кореей (4:2) в товарищеском матче.– У всей команды положительные эмоции, мы добились хорошего результата. Все детали будем разбирать позже. Завтра тренер расскажет, почему допустили ошибки и пропустили эти два гола.– Думаю, это потеря концентрации. Мы не должны так играть. Такие голы нельзя пропускать.– Насчет этого трудно сказать. Самое главное, что мы выиграли.– Конечно, немножко. Такие быстрые два автогола нам немного помогли, так что спасибо им за это.– Честно, не припомню. И фамилию футболиста не выучил.– Мы готовимся только к победе и хотим показать хорошую игру. Сейчас самое главное восстановиться к этой встрече. В первую очередь, мы будем отталкиваться от собственной игры.– Сначала надо дождаться, кто ещё станет нашим соперником. Если честно, для меня большой разницы нет, с кем играть. Хотя с такими командами, как Аргентина или Бразилия, хотелось бы поиграть каждому игроку. И матчи с такими соперниками покажет, готовы ли мы к конкуренции на таком уровне.