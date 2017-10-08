Дмитрий Тарасов: быстрые два автогола нам немного помогли, так что спасибо корейцам за это

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:25
Геннадий Орлов: Сарсания собирал "Зенит", который брал Кубок УЕФА. Светлый был для футбола человек (3)
Геннадий Орлов: Сарсания собирал "Зенит", который брал Кубок УЕФА. Светлый был для футбола человек (3)
12:08
Голландия – мимо, Украина и Аргентина – в борьбе. Ситуация перед последним туром отбора на ЧМ-2018 (2)
Голландия – мимо, Украина и Аргентина – в борьбе. Ситуация перед последним туром отбора на ЧМ-2018 (2)
06:03
Роберто Манчини - о Сарсании: ушёл из жизни большой человек в мире спорта и просто хороший человек! (2)
Роберто Манчини - о Сарсании: ушёл из жизни большой человек в мире спорта и просто хороший человек! (2)
00:02
Роналду повторил рекорд Левандовского по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 15 мячей
Роналду повторил рекорд Левандовского по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 15 мячей
Вчера, 23:59
Голландия вырвала победу у Белоруссии
Голландия вырвала победу у Белоруссии
Вчера, 23:58
Валерий Есипов: нас вновь подвела реализация
Валерий Есипов: нас вновь подвела реализация
Вчера, 23:05
Роман Широков: ошарашен новостью о смерти Сарсании
Роман Широков: ошарашен новостью о смерти Сарсании
Вчера, 23:01
Валерий Баринов: сборной нужен Денисов (3)
Валерий Баринов: сборной нужен Денисов (3)
Вчера, 22:09
Валерий Газзаев: Сарсания всю жизнь служил футболу
Валерий Газзаев: Сарсания всю жизнь служил футболу
Вчера, 22:06
Анатолий Давыдов: игра была очень тяжелая
Анатолий Давыдов: игра была очень тяжелая
Вчера, 21:09
Сергей Ташуев: пища для тренерского штаба сборной есть, ошибки есть, и их нужно исправлять (2)
Сергей Ташуев: пища для тренерского штаба сборной есть, ошибки есть, и их нужно исправлять (2)
Вчера, 21:02
Бельгия со счётом 4:3 обыграла Боснию
Бельгия со счётом 4:3 обыграла Боснию
Дмитрий Тарасов: быстрые два автогола нам немного помогли, так что спасибо корейцам за это
Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от победы над Южной Кореей (4:2) в товарищеском матче.
– У всей команды положительные эмоции, мы добились хорошего результата. Все детали будем разбирать позже. Завтра тренер расскажет, почему допустили ошибки и пропустили эти два гола.
– Что случилось с командой, что она пропустила два гола за пять минут?
– Думаю, это потеря концентрации. Мы не должны так играть. Такие голы нельзя пропускать.
– Можно сказать, что до 85-й минуты была лучшая игра сборной за последнее время?
– Насчет этого трудно сказать. Самое главное, что мы выиграли.
– Сейчас много обсуждают два автогола сборной Кореи. Повезло в этом матче?
– Конечно, немножко. Такие быстрые два автогола нам немного помогли, так что спасибо им за это.
– Вообще, видели когда-нибудь видели, чтобы один игрок забивал два автогола в одном матче?
– Честно, не припомню. И фамилию футболиста не выучил.
– Какие у вас ожидания от встречи с Ираном? В России все знают только Азмуна.
– Мы готовимся только к победе и хотим показать хорошую игру. Сейчас самое главное восстановиться к этой встрече. В первую очередь, мы будем отталкиваться от собственной игры.
- Дальше предстоят встречи с более сильными соперниками, с Аргентиной и Бразилией. Есть ли особые ожидания в преддверии таких матчей?
– Сначала надо дождаться, кто ещё станет нашим соперником. Если честно, для меня большой разницы нет, с кем играть. Хотя с такими командами, как Аргентина или Бразилия, хотелось бы поиграть каждому игроку. И матчи с такими соперниками покажет, готовы ли мы к конкуренции на таком уровне.
Rusfootball.info
– У всей команды положительные эмоции, мы добились хорошего результата. Все детали будем разбирать позже. Завтра тренер расскажет, почему допустили ошибки и пропустили эти два гола.
– Что случилось с командой, что она пропустила два гола за пять минут?
– Думаю, это потеря концентрации. Мы не должны так играть. Такие голы нельзя пропускать.
– Можно сказать, что до 85-й минуты была лучшая игра сборной за последнее время?
– Насчет этого трудно сказать. Самое главное, что мы выиграли.
– Сейчас много обсуждают два автогола сборной Кореи. Повезло в этом матче?
– Конечно, немножко. Такие быстрые два автогола нам немного помогли, так что спасибо им за это.
– Вообще, видели когда-нибудь видели, чтобы один игрок забивал два автогола в одном матче?
– Честно, не припомню. И фамилию футболиста не выучил.
– Какие у вас ожидания от встречи с Ираном? В России все знают только Азмуна.
– Мы готовимся только к победе и хотим показать хорошую игру. Сейчас самое главное восстановиться к этой встрече. В первую очередь, мы будем отталкиваться от собственной игры.
- Дальше предстоят встречи с более сильными соперниками, с Аргентиной и Бразилией. Есть ли особые ожидания в преддверии таких матчей?
– Сначала надо дождаться, кто ещё станет нашим соперником. Если честно, для меня большой разницы нет, с кем играть. Хотя с такими командами, как Аргентина или Бразилия, хотелось бы поиграть каждому игроку. И матчи с такими соперниками покажет, готовы ли мы к конкуренции на таком уровне.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.