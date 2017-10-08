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Дмитрий Тарасов: быстрые два автогола нам немного помогли, так что спасибо корейцам за это

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от победы над Южной Кореей (4:2) в товарищеском матче.

– У всей команды положительные эмоции, мы добились хорошего результата. Все детали будем разбирать позже. Завтра тренер расскажет, почему допустили ошибки и пропустили эти два гола.

– Что случилось с командой, что она пропустила два гола за пять минут?

– Думаю, это потеря концентрации. Мы не должны так играть. Такие голы нельзя пропускать.

– Можно сказать, что до 85-й минуты была лучшая игра сборной за последнее время?

– Насчет этого трудно сказать. Самое главное, что мы выиграли.

– Сейчас много обсуждают два автогола сборной Кореи. Повезло в этом матче?

– Конечно, немножко. Такие быстрые два автогола нам немного помогли, так что спасибо им за это.

– Вообще, видели когда-нибудь видели, чтобы один игрок забивал два автогола в одном матче?

– Честно, не припомню. И фамилию футболиста не выучил.

– Какие у вас ожидания от встречи с Ираном? В России все знают только Азмуна.

– Мы готовимся только к победе и хотим показать хорошую игру. Сейчас самое главное восстановиться к этой встрече. В первую очередь, мы будем отталкиваться от собственной игры.

- Дальше предстоят встречи с более сильными соперниками, с Аргентиной и Бразилией. Есть ли особые ожидания в преддверии таких матчей?

– Сначала надо дождаться, кто ещё станет нашим соперником. Если честно, для меня большой разницы нет, с кем играть. Хотя с такими командами, как Аргентина или Бразилия, хотелось бы поиграть каждому игроку. И матчи с такими соперниками покажет, готовы ли мы к конкуренции на таком уровне.

Rusfootball.info
Теги: Тарасов Сборная России Сборная Южной Кореи
Сегодня, 12:46
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