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Серхио Рамос подпишет с "Реалом" новый контракт до 2021 года

Защитник "Реала" Серхио Рамос продлит контракт с клубом, сообщает Marca.

Капитан мадридцев подпишет новое соглашение в ближайшее время. Срок контракта будет рассчитан до 2021 года.
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 13:26
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