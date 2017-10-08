Серхио Рамос подпишет с "Реалом" новый контракт до 2021 года

Защитник "Реала" Серхио Рамос продлит контракт с клубом, сообщает Marca.Капитан мадридцев подпишет новое соглашение в ближайшее время. Срок контракта будет рассчитан до 2021 года.