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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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«Енисей» улетает от «Крыльев». Обзор 17-го тура ФНЛ
Пока основная часть футбольных болельщиков наблюдала за игру сборной России с корейцами, в ФНЛ произошло немало интересного. Rusfootball.info рассказывает о расслоении в дуэте лидеров, ренессансе «Оренбурга», продолжении голевых подвигов Панюкова, первой домашней потере очков «Тамбова» и освистанной «Кубани», находящейся неподалёку от зоны вылета.
Стремительное течение «Енисея»
После победы над «Крыльями» «Енисей» утвердился в качестве лидера лиги, но ничьей в Томске снова подпустили самарцев к себе вплотную. Впрочем, тур сложился для команды Аленичева очень удачно: пока Андрей Тихонов говорит о том, что в ФНЛ трудно забивать, что против его команды все играют с удвоенной энергией, «Енисей» просто берёт и разносит соперников.
Хотя с «Химками» всё складывалось не так просто: гений ФНЛ Андрей Козлов забил не забивал в 4-х матчах, но на 52-й минуте матча с химчанами прервал свою неудачную серию, забив 14-й гол в 17-ти турах. К тому моменту счёт был равным (1:1), но после гола Козлова «Енисей» разогнался и довёл количество забитых мячей до 4-х.
«Факел» зажёг
В начале десятилетия сборная России принимала Бельгию именно в Воронеже, но с тех пор местный «Факел» так и не проиграл в Премьер-лиге, несмотря на большой зрительский интерес. В нынешние времена он пошёл на спад. Команда не радует, располагаясь в зоне вылета. Но «Крыльям» команда Павла Гусева не то что оказала сопротивление, а обыграла самарцев!
На единственный гол Мичуренкова с пенальти «Крылья» ничем ответить не смогли, что ещё раз обнажило натужность, с которой играет команда Андрея Тихонова. «Енисей» не только в этом туре, не только в недавнем личном матче, а в целом по дистанции показывает куда более зрелищную, лёгкую игру, что теперь материализовалось в 4 очка преимущества.
Возвращение «Оренбурга»
Приглашение Темури Кецбая на пост главного тренера «Оренбурга» вышло провальным решением: команда, в большинстве сохранившая прошлогодний состав, ужасно начала сезон, что позволило руководству вовремя исправить свою ошибку и отправить грузинского тренера в отставку.
При Владимире Федотове «Оренбург» заиграл совсем по-другому. Ярчайшей страницей получилась победа над «Крыльями» со счётом 3:2, одержанная в меньшинстве и после пропущенного на 2-й минуте гола. В прошедшем же туре оренбуржцы разобрались с «Тюменью» (3:0), причём 2 мяча забил словенец Денис Попович (забил в 3-й встрече подряд), а ещё один добавил Артём Попов.
Тамбов расколдован
Команда Андрея Талалаева выиграла 12 матчей подряд на домашней арене и, казалось, продлит серию до 13. Уже на 2-й минуте Мурнин спровоцировал Пасько на автогол. Следом тамбовчане имели ещё несколько моментов, но забили усилиями Юрганова футболисты питерского «Динамо». Встреча так и завершилась со счётом 1:1, чем Талалаев был огорчён не так уж сильно:
– Мне настолько понравился первый тайм, что я в перерыве даже не ругался, а это случается крайне редко. Нам противостоял колкий соперник. Если лучший клуб в стране – "Зенит"– не может справиться с "Динамо", пропускает от него три мяча, то мы пропустили всего один. Видите, значит, нам осталось всего два шага до "Зенита"
Выполняем обещания, данные на встрече с болельщиками. Мы должны становиться хозяевами своей судьбы и набрать за сезон 60 очков. Сегодняшнее — 30-е. То есть задача на первый круг выполнена и остается еще два матча, – сказал Талалаев после игры.
Огненный Себаи
Известный агент Дмитрий Селюк после глупого удаления за споры с судьей своего клиента Сенина Себаи извинялся за него перед болельщиками, обещал провести воспитательную работу и обещал, что больше такого не повторится. Затем предлагал «Локомотиву» пари, в котором обещал доказать, что Себаи лучше Эдера. Однако ивуариец в матче с «Волгарём» сперва бурно (на жёлтую карточку) порадовался забитому мячу, а на 59-й минуте за игру локтём получил вторую и снова отправился вон с поля.
«Балтике» благодаря Скопинцеву и другим оставшимся на поле игрокам удалось обыграть астраханцев, подтянуться в таблице, но с нравом Себаи надо что-то делать.
Паника «Томи», голы Панюкова
Команда Валерия Петракова не может выиграть уже на протяжении 10 встреч. В Петербурге томичи намерены были покончить с этой серией, владели преимуществом, но пропустили от Сиротова, а в концовке – ещё и от Панюкова. Для Андрея этот гол стал уже 9-м в 9 встречах, которые он начинал в стартовом составе, но этот вечер всё равно получился ужасным для форварда. Ушедший из жизни вчера Константин Сарсания долгое время продюссировал карьеру Панюкова, взял его в «Зенит-2» и был для Андрея больше, чем просто агентом…
Под аккомпанемент свиста
Мы много и часто говорим о проблемах «Краснодара», но по сравнению с «Кубанью» в клубе Сергея Галицкого всё просто сказочно. Не так давно команды конкурировали на равных, разыгрывали дерби, а теперь жёлто-зелёные бьются за выживание в ФНЛ под обструкцию немногочисленных оставшихся на трибунах болельщиков. Трудно сказать, как такое возможно, но в домашнем матче с «Лучом» «Кубань» не подала ни одного углового (против 5) и пробила по воротам всего дважды. Не в створ, а вообще дважды против 10 ударов у дальневосточной команды! Похоже, в Краснодаре намерены повторить судьбу «Мордовии»…
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Стремительное течение «Енисея»
После победы над «Крыльями» «Енисей» утвердился в качестве лидера лиги, но ничьей в Томске снова подпустили самарцев к себе вплотную. Впрочем, тур сложился для команды Аленичева очень удачно: пока Андрей Тихонов говорит о том, что в ФНЛ трудно забивать, что против его команды все играют с удвоенной энергией, «Енисей» просто берёт и разносит соперников.
Хотя с «Химками» всё складывалось не так просто: гений ФНЛ Андрей Козлов забил не забивал в 4-х матчах, но на 52-й минуте матча с химчанами прервал свою неудачную серию, забив 14-й гол в 17-ти турах. К тому моменту счёт был равным (1:1), но после гола Козлова «Енисей» разогнался и довёл количество забитых мячей до 4-х.
«Факел» зажёг
В начале десятилетия сборная России принимала Бельгию именно в Воронеже, но с тех пор местный «Факел» так и не проиграл в Премьер-лиге, несмотря на большой зрительский интерес. В нынешние времена он пошёл на спад. Команда не радует, располагаясь в зоне вылета. Но «Крыльям» команда Павла Гусева не то что оказала сопротивление, а обыграла самарцев!
На единственный гол Мичуренкова с пенальти «Крылья» ничем ответить не смогли, что ещё раз обнажило натужность, с которой играет команда Андрея Тихонова. «Енисей» не только в этом туре, не только в недавнем личном матче, а в целом по дистанции показывает куда более зрелищную, лёгкую игру, что теперь материализовалось в 4 очка преимущества.
Возвращение «Оренбурга»
Приглашение Темури Кецбая на пост главного тренера «Оренбурга» вышло провальным решением: команда, в большинстве сохранившая прошлогодний состав, ужасно начала сезон, что позволило руководству вовремя исправить свою ошибку и отправить грузинского тренера в отставку.
При Владимире Федотове «Оренбург» заиграл совсем по-другому. Ярчайшей страницей получилась победа над «Крыльями» со счётом 3:2, одержанная в меньшинстве и после пропущенного на 2-й минуте гола. В прошедшем же туре оренбуржцы разобрались с «Тюменью» (3:0), причём 2 мяча забил словенец Денис Попович (забил в 3-й встрече подряд), а ещё один добавил Артём Попов.
Тамбов расколдован
Команда Андрея Талалаева выиграла 12 матчей подряд на домашней арене и, казалось, продлит серию до 13. Уже на 2-й минуте Мурнин спровоцировал Пасько на автогол. Следом тамбовчане имели ещё несколько моментов, но забили усилиями Юрганова футболисты питерского «Динамо». Встреча так и завершилась со счётом 1:1, чем Талалаев был огорчён не так уж сильно:
– Мне настолько понравился первый тайм, что я в перерыве даже не ругался, а это случается крайне редко. Нам противостоял колкий соперник. Если лучший клуб в стране – "Зенит"– не может справиться с "Динамо", пропускает от него три мяча, то мы пропустили всего один. Видите, значит, нам осталось всего два шага до "Зенита"
Выполняем обещания, данные на встрече с болельщиками. Мы должны становиться хозяевами своей судьбы и набрать за сезон 60 очков. Сегодняшнее — 30-е. То есть задача на первый круг выполнена и остается еще два матча, – сказал Талалаев после игры.
Огненный Себаи
Известный агент Дмитрий Селюк после глупого удаления за споры с судьей своего клиента Сенина Себаи извинялся за него перед болельщиками, обещал провести воспитательную работу и обещал, что больше такого не повторится. Затем предлагал «Локомотиву» пари, в котором обещал доказать, что Себаи лучше Эдера. Однако ивуариец в матче с «Волгарём» сперва бурно (на жёлтую карточку) порадовался забитому мячу, а на 59-й минуте за игру локтём получил вторую и снова отправился вон с поля.
«Балтике» благодаря Скопинцеву и другим оставшимся на поле игрокам удалось обыграть астраханцев, подтянуться в таблице, но с нравом Себаи надо что-то делать.
Паника «Томи», голы Панюкова
Команда Валерия Петракова не может выиграть уже на протяжении 10 встреч. В Петербурге томичи намерены были покончить с этой серией, владели преимуществом, но пропустили от Сиротова, а в концовке – ещё и от Панюкова. Для Андрея этот гол стал уже 9-м в 9 встречах, которые он начинал в стартовом составе, но этот вечер всё равно получился ужасным для форварда. Ушедший из жизни вчера Константин Сарсания долгое время продюссировал карьеру Панюкова, взял его в «Зенит-2» и был для Андрея больше, чем просто агентом…
Под аккомпанемент свиста
Мы много и часто говорим о проблемах «Краснодара», но по сравнению с «Кубанью» в клубе Сергея Галицкого всё просто сказочно. Не так давно команды конкурировали на равных, разыгрывали дерби, а теперь жёлто-зелёные бьются за выживание в ФНЛ под обструкцию немногочисленных оставшихся на трибунах болельщиков. Трудно сказать, как такое возможно, но в домашнем матче с «Лучом» «Кубань» не подала ни одного углового (против 5) и пробила по воротам всего дважды. Не в створ, а вообще дважды против 10 ударов у дальневосточной команды! Похоже, в Краснодаре намерены повторить судьбу «Мордовии»…
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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