Бывший полузащитник "Челси" отстранен от футбола за ставки

Полузащитник клуба "Дандолк" Конор Клиффорд, известен по выступлению за "Челси", отстранен от футбола на шесть месяцев за ставки, сообщает independent.ie.26-летний ирландец признал себя виновным и был оштрафован футбольной ассоциацией Англии на 600 фунтов стерлингов.