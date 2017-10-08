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Бывший полузащитник "Челси" отстранен от футбола за ставки

Полузащитник клуба "Дандолк" Конор Клиффорд, известен по выступлению за "Челси", отстранен от футбола на шесть месяцев за ставки, сообщает independent.ie.

26-летний ирландец признал себя виновным и был оштрафован футбольной ассоциацией Англии на 600 фунтов стерлингов.
Сегодня, 16:14
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