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Срна навестил сборную Хорватии в Киеве перед матчем с Украиной

Защитник "Шахтера" Дарио Срна встретился с футболистами сборной Хорватии перед решающей игрой квалификации ЧМ-2018 против Украины.

"Бывший капитан сборной Дарио Срна навестил игроков и тренеров в Киеве, чтобы поддержать их перед матчем с Украиной", – сообщает официальный твиттер хорватской команды.

Теги: Срна Сборная Хорватии Сборная Украины
Сегодня, 16:35
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№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 16:52) #
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