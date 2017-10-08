Срна навестил сборную Хорватии в Киеве перед матчем с Украиной

Former #Croatia captain Darijo Srna visits players and staff in Kiev to support them in the upcoming @EuroQualifiers v. @FFUKRAINE.#BeProud pic.twitter.com/LebPEpupAb — HNS | CFF (@HNS_CFF) October 8, 2017

Защитник "Шахтера" Дарио Срна встретился с футболистами сборной Хорватии перед решающей игрой квалификации ЧМ-2018 против Украины."Бывший капитан сборной Дарио Срна навестил игроков и тренеров в Киеве, чтобы поддержать их перед матчем с Украиной", – сообщает официальный твиттер хорватской команды.