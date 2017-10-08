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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Срна навестил сборную Хорватии в Киеве перед матчем с Украиной
Защитник "Шахтера" Дарио Срна встретился с футболистами сборной Хорватии перед решающей игрой квалификации ЧМ-2018 против Украины.
"Бывший капитан сборной Дарио Срна навестил игроков и тренеров в Киеве, чтобы поддержать их перед матчем с Украиной", – сообщает официальный твиттер хорватской команды.
"Бывший капитан сборной Дарио Срна навестил игроков и тренеров в Киеве, чтобы поддержать их перед матчем с Украиной", – сообщает официальный твиттер хорватской команды.
Former #Croatia captain Darijo Srna visits players and staff in Kiev to support them in the upcoming @EuroQualifiers v. @FFUKRAINE.#BeProud pic.twitter.com/LebPEpupAb— HNS | CFF (@HNS_CFF) October 8, 2017
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