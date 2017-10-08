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Арсен Венгер: не хочу видеть "Барселону" в Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не хочет видеть "Барселону" в Премьер-лиге.

"Я не хочу видеть "Барселону" в АПЛ. Это будет ненормально, потому что нарушит географическое единство лиги и здравый смысл.

Почему в АПЛ не приглашают "Селтик" и "Рейнджерс", которые играют в Великобритании? В этом больше смысла. Надеюсь, что все не зайдет слишком далеко и "Барселона" продолжит играть в Испании", - цитирует Венгера Sky Sports.
Теги: Венгер Барселона Арсенал
Сегодня, 17:28
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