Арсен Венгер: не хочу видеть "Барселону" в Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не хочет видеть "Барселону" в Премьер-лиге."Я не хочу видеть "Барселону" в АПЛ. Это будет ненормально, потому что нарушит географическое единство лиги и здравый смысл.Почему в АПЛ не приглашают "Селтик" и "Рейнджерс", которые играют в Великобритании? В этом больше смысла. Надеюсь, что все не зайдет слишком далеко и "Барселона" продолжит играть в Испании", - цитирует Венгера Sky Sports.