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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Арсен Венгер: не хочу видеть "Барселону" в Англии
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не хочет видеть "Барселону" в Премьер-лиге.
"Я не хочу видеть "Барселону" в АПЛ. Это будет ненормально, потому что нарушит географическое единство лиги и здравый смысл.
Почему в АПЛ не приглашают "Селтик" и "Рейнджерс", которые играют в Великобритании? В этом больше смысла. Надеюсь, что все не зайдет слишком далеко и "Барселона" продолжит играть в Испании", - цитирует Венгера Sky Sports.
"Я не хочу видеть "Барселону" в АПЛ. Это будет ненормально, потому что нарушит географическое единство лиги и здравый смысл.
Почему в АПЛ не приглашают "Селтик" и "Рейнджерс", которые играют в Великобритании? В этом больше смысла. Надеюсь, что все не зайдет слишком далеко и "Барселона" продолжит играть в Испании", - цитирует Венгера Sky Sports.
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