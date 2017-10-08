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Сборная России прибыла в Казань

Сборная России прибыла в Казань после контрольного матча с командой Южной Кореи (4:2), который прошёл вчера, 7 октября.

10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Игра в Казани, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Теги: Сборная России
Сегодня, 18:40
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