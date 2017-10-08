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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная России прибыла в Казань
Сборная России прибыла в Казань после контрольного матча с командой Южной Кореи (4:2), который прошёл вчера, 7 октября.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Игра в Казани, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Игра в Казани, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
Приземлились в Казани! ? pic.twitter.com/Y5OAuvlngQ— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2017
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