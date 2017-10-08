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AS: "Манчестер Сити" обсуждает покупку Месси за 400 миллионов евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.

Сообщается, что руководство "Манчестер Сити" готово заплатить рекордные в истории футбола € 400 млн за переход аргентинца. Представители английского клуба находятся в контакте с окружением 30-летнего аргентинского футболиста.
Теги: Месси Барселона Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 19:12
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№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:35) #
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online

Цитата: vadyaspb
А что там с фэйр-плей?

Не так страшен Иван, как его Малюта.

Лягушатники показали маленькие хитрости: Неймар сам себя выкупил за левые доходы, а Мбаппе взяли в аренду с обязательством выкупить в конце сезона. Вуаля!
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vadyaspb
А что там с фэйр-плей?

Им фп легко обойти,- купят какую-нибудь африканскую или азиатскую команду, где фп нету, пропишут там Месси, и отдадут в аренду МС.
А я вот думаю, пендосы хохлам 150 млн выделили, и они гордятся этим, а тут 400 за игрока, ....обидно им поди. laughing
Не ценят никуя арабские шейхи великую историческую миссию Украины по охране рубежей Европы от свирепого русского медведя!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vadyaspb
А что там с фэйр-плей?

Им можно fearful Мир (футбольный) сошел с ума.


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№1 Написал: vadyaspb Санкт-Петербург (Сегодня, 19:19) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А что там с фэйр-плей?
Регистрация: 24.10.2013
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