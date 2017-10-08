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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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AS: "Манчестер Сити" обсуждает покупку Месси за 400 миллионов евро
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.
Сообщается, что руководство "Манчестер Сити" готово заплатить рекордные в истории футбола € 400 млн за переход аргентинца. Представители английского клуба находятся в контакте с окружением 30-летнего аргентинского футболиста.
Сообщается, что руководство "Манчестер Сити" готово заплатить рекордные в истории футбола € 400 млн за переход аргентинца. Представители английского клуба находятся в контакте с окружением 30-летнего аргентинского футболиста.
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