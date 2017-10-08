Йоахим Лев рассматривается в качестве главного тренера "Баварии"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заинтересовал "Баварию", сообщает Bild.Мюнхенцы планируют пригласить 57-летнего специалиста после ЧМ-2018. Однако немецкий футбольный союз намерен предложить новый контракт Леву, чтобы не потерять тренера.Напомним, что ранее "Бавария" уволила Карло Анчелотти, которого до конца сезона сменил 72-летний Юпп Хайнкес.