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Йоахим Лев рассматривается в качестве главного тренера "Баварии"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заинтересовал "Баварию", сообщает Bild.

Мюнхенцы планируют пригласить 57-летнего специалиста после ЧМ-2018. Однако немецкий футбольный союз намерен предложить новый контракт Леву, чтобы не потерять тренера.

Напомним, что ранее "Бавария" уволила Карло Анчелотти, которого до конца сезона сменил 72-летний Юпп Хайнкес.
Теги: Лев Сборная Германии Бавария
Сегодня, 21:05
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