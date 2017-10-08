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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Голландия – мимо, Украина и Аргентина – в борьбе. Ситуация перед последним туром отбора на ЧМ-2018 (12)
Голландия – мимо, Украина и Аргентина – в борьбе. Ситуация перед последним туром отбора на ЧМ-2018 (12)
Йоахим Лев рассматривается в качестве главного тренера "Баварии"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заинтересовал "Баварию", сообщает Bild.
Мюнхенцы планируют пригласить 57-летнего специалиста после ЧМ-2018. Однако немецкий футбольный союз намерен предложить новый контракт Леву, чтобы не потерять тренера.
Напомним, что ранее "Бавария" уволила Карло Анчелотти, которого до конца сезона сменил 72-летний Юпп Хайнкес.
Мюнхенцы планируют пригласить 57-летнего специалиста после ЧМ-2018. Однако немецкий футбольный союз намерен предложить новый контракт Леву, чтобы не потерять тренера.
Напомним, что ранее "Бавария" уволила Карло Анчелотти, которого до конца сезона сменил 72-летний Юпп Хайнкес.
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