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Польша вышла на ЧМ-2018

Сборная Польши вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В матче заключительного 10-го тура отборочного турнира поляки победили Черногорию - 4:2.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа E

Польша - Черногория - 4:2 (2:0)

Дания - Румыния - 1:1 (0:0)

Казахстан - Армения - 1:1 (0:1)
Теги: Сборная Польши
Сегодня, 21:07
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