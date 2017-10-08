Константин Сарсания будет похоронен во вторник на кладбище Ракитки

Комментатор Илья Казаков рассказал о деталях предстоящего прощания с бывшим спортивным директором "Зенита" Константином Сарсанией."Таня Сарсания, сестра Кости, рассказала сейчас о временах и местах всех траурных мероприятий. Все желающие могут проститься с Константином Сарсания во вторник. Гражданская панихида начнется ориентировочно в 11:00, морг ЦКБ на улице маршала Тимошенко, 25.Около 13:00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донская, 20. Похоронен Костя будет на кладбище Ракитки. Калужское шоссе, 11-й километр", – написал Казаков в фейсбуке.[media=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1697466660287849&id=100000735956647]