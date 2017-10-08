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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Сарсания будет похоронен во вторник на кладбище Ракитки
Комментатор Илья Казаков рассказал о деталях предстоящего прощания с бывшим спортивным директором "Зенита" Константином Сарсанией.
"Таня Сарсания, сестра Кости, рассказала сейчас о временах и местах всех траурных мероприятий. Все желающие могут проститься с Константином Сарсания во вторник. Гражданская панихида начнется ориентировочно в 11:00, морг ЦКБ на улице маршала Тимошенко, 25.
Около 13:00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донская, 20. Похоронен Костя будет на кладбище Ракитки. Калужское шоссе, 11-й километр", – написал Казаков в фейсбуке.
[media=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1697466660287849&id=100000735956647]
"Таня Сарсания, сестра Кости, рассказала сейчас о временах и местах всех траурных мероприятий. Все желающие могут проститься с Константином Сарсания во вторник. Гражданская панихида начнется ориентировочно в 11:00, морг ЦКБ на улице маршала Тимошенко, 25.
Около 13:00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донская, 20. Похоронен Костя будет на кладбище Ракитки. Калужское шоссе, 11-й километр", – написал Казаков в фейсбуке.
[media=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1697466660287849&id=100000735956647]
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